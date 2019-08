Marvel - Schauspieler äußert sich erstmals zu seinem Ausstieg aus dem MCU

Für viele Zuschauer ist „Avengers: Endgame“ ein gelungener Abschluss des MCUs. Ein Schauspieler des Films nutzte nun erstmals die Chance sich, seinen Abschied und seine Rolle in diesem Filmuniversum zu reflektieren.

Zu Beginn warnen wir vor großen Spoilern zu Avengers: Endgame. Alle, die den Film zum anstehenden Heimkino-Release am 05. September genießen möchten, sollten jetzt wegklicken. Alle anderen werden bereits vermuten, welcher Schauspieler hier über seinen Abschied aus dem Filmuniversum spricht.

Eine lange Reise

Es ist eine Ehre, die nicht jeder Schauspieler der Disney-Familie erfährt: Unter anderem haben Jon Favreau und Robert Downey Jr. den Disney Legends Award erhalten und wurden damit quasi in die Hall of Fame von Disney erhoben. Im Nachgang nutzt Schauspieler Robert Downey Jr. nun die Möglichkeit, über seinen Abschied von Tony Stark und dem gesamten MCU zu reden. Downey Jr. beginnt seine Erzählung recht sachlich:

„Wir mussten aussteigen. Wir entschieden uns dafür und wussten, dass es Teil der Aufgabe war, aus dem Bus auszusteigen, als er [der Bus] anfing, sich anderen Zielen zu widmen.“

So eitel wie es sich für einen Schauspieler seiner Klasse gehört, hat er dann aber seine Mitwirkung an diesem Filmuniversum und die gründsätzliche Wichtigkeit seiner Person auf seine Kollegen Evans und Ruffalo umgewälzt:

„Ich muss wirklich nicht weiter schauen als zu meinen Mitkollegen. Mark Ruffalo ist ein Aktivist, Chris Evans ist ein hart gesottener Amerikaner und Verfechter der wahren Demokratie. Ich habe nicht wirklich die Entschlossenheit, die Fähigkeiten, den Antrieb oder die Demut, die einer dieser Jungs hat.“

Es ist offensichtlich: Robert Downey Jr. ist zufrieden wie es am Ende für ihn und seine Figur Tony Stark gelaufen ist. Nach zehn Jahren muss eine Fangemeinde anerkennen, dass es für Schauspieler wichtig ist, auch andere Herausforderungen anzunehmen. Wie das bei Robert Downey Jr. ausfällt, erfahren wir spätestens am 24. Dezember 2021, wenn dieser erneut in seiner Rolle als Sherlock Holmes zu sehen sein wird.