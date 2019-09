Marvel - Disney streicht in New Mutants alle Verbindungen zu den Mutanten

Obwohl 20th Century Fox bereits zu Disney übergegangen ist, hängt ein Film der alten X-Men-Ära noch in der Schwebe. „New Mutants“ könnte dennoch erscheinen, wenngleich anders als zunächst erwartet.

Mit der Akquisition von 20th Century Fox sind die Mutanten und Fantastic Four wieder bei Marvel angekommen. „The Dark Phoenix" hat die Saga rund um die X-Men vorerst beendet. Das als Spin-off geplante „New Mutants“ wurde jedoch bereits drei Mal verschoben und hat immer noch nicht das Licht der Welt erblickt. Das könnte sich jetzt ändern.

Ein Mutanten-Film ohne Mutanten

Ein Bericht von FandomWire will nun enthüllt haben, was mit „New Mutants“ geschehen wird. Obwohl sich der Inhalt um bekannte Charaktere des X-Men-Universums dreht, plant Disney, alle namentlichen Verbindungen zu Mutanten streichen zu wollen. Also „New Mutants“ nur ohne Mutanten, sondern mit Jugendlichen, die übernatürliche Kräfte besitzen.

Das erinnert unweigerlich an das Dilemma bei „Captain America 2: The Winter Soldier“, an dessen Ende das Erscheinen von Scarlet Witch und Quicksilver angedeutet wurde. Da beide nach offiziellem Kanon Kinder von Magneto sind, handelt es sich bei beiden also streng genommen um Mutanten – da die Rechte für Mutanten damals aber noch nicht im MCU lagen, wurden sie als „besondere Talente“ abgestempelt. So ähnlich könnte es nun den Jugendlichen in „New Mutants“ ergehen.

Hintergrund dieser Entscheidung soll sein, dass sich Kevin Feige gerne eine Eigeninterpretation der dort enthaltenen Charaktere wünscht. Bedeutet im Klartext, dass wir Figuren wie Magik und Cannonball in anderer Form wieder zu Gesicht bekommen könnten. Wie der neue Cut ohne Mutanten bei „New Mutants“ aussieht, erfahren wir nach aktuellem Stand im April 2020, wenn der Film in den deutschen Kinos anläuft.