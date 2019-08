Marvel - Ausblick auf Phase 5: Black Panther 2 samt Kinostart angekündigt

Es war von Anfang an klar, jetzt ist es aber offiziell: Black Panther 2 wird kommen. Wir haben euch alle bisherigen Infos und einen möglichen Plot zusammengefasst.

Für manche Zuschauer war es ein Überraschungshit, für andere Fans wiederum eine Herzensangelegenheit: Black Panther startete Anfang 2018 in den Kinos durch und brachte eine beeindruckende Summe von 1,347 Milliarden US-Dollar zusammen. Das macht den Film hinsichtlich der tatsächlich eingespielten Summe zum aktuell elfterfolgreichsten Film aller Zeiten. In Anbetracht dieses Erfolgs war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wird.

Black Panther vs. Namor?

Auf der D23 lässt Kevin Feige die Katze (oder den Panther?) buchstäblich aus dem Sack und kündigt gemeinsam mit Regisseur Ryan Coogler Black Panther 2 an, der jedoch erst im Mai 2022 an den Start gehen wird. Sieht man von der Neuauflage von Blade ab, die sich irgendwo zwischen Phase 4 und 5 bewegt, ist dies die erste Filmankündigung für Phase 5, die publik gemacht wird.

Hinsichtlich des Filminhalts legen sowohl Feige als auch Coogler einen Mantel des Schweigens über das Thema. Auch den offiziellen Titel wollen die beiden nicht verraten, dementsprechend ist Black Panther 2 als Platzhalter anzusehen.

Fans der Comics vermuten jedoch, dass sich der Film mit großer Wahrscheinlichkeit um den Konflikt zwischen Wakanda und der versunkenen Stadt Atlantis drehen wird. Atlantis wird dabei von Namor geführt, der neben Human Torch als Urgestein der Marvel-Comics gilt. In den Comics gerät der Atlantische Prinz Namor nicht selten in Konflikt mit der hochtechnologischen Stadt Wakanda. Darüber hinaus wurde erst neulich in Avengers: Endgame ein Beben in den Meeren angeteasert, was für viele der Beweis ist, dass wir Namor schon bald im MCU begrüßen dürfen.

Mit einer Benennung des Titels oder des Inhalts vor Ende von Phase 4, das irgendwo zwischen Mitte und Ende 2021 liegen wird, ist jedoch kaum zu rechnen.