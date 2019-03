The Lord of the Rings: Gollum - Daedalic zeigt Gollums Reise im Action-Adventure

Ein Mal in die Rolle von Gollum schlüpfen und den Schatz an euch nehmen - das wird bald möglich! Daedalic erzählt in „The Lord of the Rings: Gollum“ die Geschichte aus einem neuen Blickwinkel.

Daedalic hat sich in Zusammenarbeit mit Middle-earth Enterprises einem neuen Projekt gewidmet: The Lord of the Rings: Gollum. Die Macher von Edna bricht aus und Deponia haben sich dafür die offizielle Lizenz sichern können und entwickeln ein Action-Adventure, das Gollum ins Scheinwerferlicht rückt. Sollte dies ein Erfolg werden, könnten uns aufgrund der Lizenzvereinbarung sogar noch weitere Spiele aus dem Franchise erwarten.

Carsten Fichtelmann, CEO von Daedalic Entertainment, fühlt sich geehrt, an diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Eine der ikonischsten Figuren aus Mittelerde steht dieses Mal im Vordergrund und wird aus einer völlig neuen Perspektive gezeigt.

Mit Gollum möchte man die Reise des Fabelwesens beleuchten und trotz neuer Details und Informationen die Pfade von J. R. R. Tolkien nicht verlassen. Um Gollum zum Leben zu erwecken und dieses Abenteuer zu entwicklen, nutzt Daedalic die Unreal Engine. Dabei liegt der Fokus stark auf den einzelnen Charakteren und der Geschichte, die sie zu erzählen haben.

Die Herausforderung: Daedalic möchte Spiele entwickeln, die für Leser gemacht sind und nun zu Gamern werden. Fredrica Drotos, Brand Officer bei Middle-earth Enterprises, erwartet bereits jetzt mit Spannung die Umsetzung des Entwicklerstudios, das sich unter anderem stark auf stimmungsvolle Artworks konzentriert.

2021 soll The Lord of the Rings: Gollum für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.