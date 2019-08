Life is Strange 2 - Sehr emotional: Voller Trailer zu Episode 4 veröffentlicht

Im Rahmen der gamescom 2019 veröffentlichte Dontnod Entertainment heute einen ersten vollen Teaser-Trailer zur 4. Episode von „Life is Strange 2“.

Schon vor einigen Tagen stimmte uns Dontnod Entertainment mit einem kurzen Video auf Episode 4 von Life is Strange 2 ein. Über Twitter veröffentlichte das Studio einen kurzen Teaser zu „Faith“. Während der heutigen Opening Night der gamescom 2019 stellte das Unternehmen den kompletten Trailer vor.

Die Reise der Brüder Sean und Daniel Diaz geht weiter. Der Trailer verströmt eine düstere Stimmung und die Brüder befinden sich nach wie vor auf der Reise nach Mexiko. Nach einem Unfall, bei dem ein Polizist starb, möchten die Brüder dort ein neues Leben beginnen.

Need for Speed: Heat Brandheiß: Erster Gameplay-Trailer auf der gamescom veröffentlicht

Daniel wird vermisst

Der packende Trailer stimmt die Zuschauer nun auf emotionale Ereignisse ein. Sean, der schwer verletzt wurde, wacht im Krankenhaus auf und muss feststellen, dass sein Bruder Daniel vermisst wird. Mit etwas Hilfe schafft er es, dem Polizeigewahrsam zu entkommen und beginnt mit der Suche nach seinem Bruder. Es zieht ihn durch die heiße Sonne Nevadas und durch eiskalte Wüstennächte.

Ob Seans Suche erfolgreich sein wird, werden wir in der neuesten Episode, der vorletzten von insgesamt fünf Teilen erfahren. Erscheinen wird „Faith“ am 22. August 2019 für Xbox One, PS4 und den PC.