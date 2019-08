The Legend of Zelda: Link's Awakening - Nichts als Nostalgie oder steckt mehr im Remake?

Nintendo hatte auf der gamescom 2019 zahlreiche kommende Blockbuster für die Nintendo Switch im Gepäck – so auch das Remake von „The Legend of Zelda: Link's Awakening“. Yannick und Daniel haben sich das Nintendo Switch-Abenteuer näher angeschaut.

Neuveröffentlichungen und Remakes alter Zelda-Spiele sind keine Seltenheit. Nun folgt mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening der nächste Ableger, der eine Frischzellenkur erhält: Wir dürfen das Abenteuer auf der verwunschenen Insel Cocolint in einem vollkommen neuen Artstyle erleben.

Die grün-graue Pixelpracht aus dem Game Boy-Original ist einem knuffigen Diorama-Look gewichen. Gameplay-technisch gibt es ebenso einige Änderungen. Dazu gehört zum Beispiel ein Dungeon-Maker, den es in der Zelda-Reihe noch nie gab.

Auf der gamescom 2019 haben wir in „The Legend of Zelda: Link‘s Awakening“ reingespielt und uns über die kommende Neuinszenierung des alterwürdigen Zelda-Klassikers unterhalten. Im Video erfahrt ihr, ob das Spiel mehr ist als bloße Nostalgie: