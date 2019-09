The Legend of Zelda: Link's Awakening - Lauscht der gesungenen Ballade vom Windfisch

Erstmals wurde die Ballade aus dem Windfisch mit Gesang unterlegt. In einem japanischen Werbespot präsentiert Nintendo das schöne Lied.

Bereits in einigen Tagen dürfen wir mit Link erneut die verwunschene Insel Cocolint erkunden. Das Remake zu The Legend of Zelda: Link's Awakening für die Nintendo Switch lässt den Game Boy-Klassiker dabei in neuem Gewand erstrahlen. Doch nicht nur grafisch zeigt sich das Spiel in neuer Pracht, für die Ohren gibt es ebenfalls etwas Neues.

The Legend of Zelda: Link's Awakening Nichts als Nostalgie oder steckt mehr im Remake?

Die Ballade vom Windfisch

Link strandet auf einer merkwürdigen Insel, auf der einige wundersame Dinge vor sich gehen. Auf ihr scheinen Tiere sprechen zu können und von der Insel aus kann man kein Festland sehen. Es scheint sogar, als ob die Insel vollkommen von jedweder anderen Zivilisation abgeschottet ist. Nur wenn man den Windfisch erweckt, kann man von ihr entfliehen. Doch dafür müssen acht Instrumente in den gefährlichen Gewölben gefunden werden, womit man die Ballade vom Windfisch spielen kann. Damit lässt sich die Gottheit von ihrem Schlaf erlösen.

Dieses Musikstück ist ein Schlüsselelement des Spiels und ein neuer japanischer Werbespot unterlegt das Lied nun erstmals mit einem gesungenen Text. Zu hören ist die japanische Sängerin Ichiko Aoba, die sich zudem für die Zeilen des Liedes verantwortlich zeigt. Das Ergebnis könnt ihr euch im folgenden Video anhören:

Bislang ist unklar, ob der Song im fertigen Spiel zu hören sein wird, oder ob er nur Werbezwecken dient.

Weitere Videos veröffentlicht

Nintendo veröffentlichte neben diesem noch einen weiteren Werbespot sowie einen Übersichtstrailer. Beide Videos haben wir unten für euch eingebunden.