The Last of Us 2 - Mysteriöser Tweet lässt auf Wiedersehen mit Joel hoffen

Wen haben wir in den bisher erschienenen Szenen zu „The Last of Us 2“ alle vermisst? Exakt: Joel, Ellies Beschützer und Ziehvater in spe. Ein neuer Tweet könnte nun einen Hinweis auf ein baldiges Wiedersehen mit ihm gegeben haben.

Die Vorfreude auf The Last of Us 2 ist schier grenzenlos. Gleichzeitig stehen der Fortsetzung einige mit gemischten Gefühlen gegenüber. Nicht zuletzt, weil ein sehr bedeutender Charakter aus dem ersten Teil von „The Last of Us” bisher mit Abwesenheit glänzte. Möglicherweise könnte sein Fernbleiben heute Abend jedoch ein Ende haben.

Wo ist Joel?

Als einstiger Protagonist des Action-Adventures fragen sich die Fans zurecht wo denn eigentlich Joel abgeblieben ist. Als Überlebender der Apokalypse führte sein schicksalhafter Weg einst zu der kleinen Ellie, die gegen den im Spiel wütenden Zombie-Virus offenbar immun ist.

Als väterlicher Beschützer nimmt Joel sie in The Last of Us zunächst mehr oder weniger widerwillig in seine Obhut. Seine merkliche Verbitterung rührt nicht zuletzt durch den Verlust seiner Tochter Sarah, die ihm vor ihrem Tod eine Uhr zum Geburtstag schenkte. Und eben jene Uhr ist nun Mittepunkt der aktuell aufkeimenden Hoffnung, Joel heute Abend bei der State of Play wiederzusehen:

Mit dieser tickenden Armbanduhr hat Neil Duckmann, Creative director bei Entwickler Naughty Dog, die Gerüchteküche nun ordentlich angeheizt. Denn viele sehen diese Uhr, Joels Uhr, als Zeichen seiner Rückkehr in „The Last of Us 2”. Dazu trägt außerdem Joels Schauspieler und Synchronsprecher Troy Baker bei, der denselben Tweet mit dem Titel „Ich schwöre“ absetzte.

Die Offenbarung auf der State of Play

Was all das bedeutet und welcher Schwur hierbei schlussendlich gemeint ist, wird sich heute Abend, am 24. September 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit, bei der etwa 20-minütigen State of Play zeigen.

Wir sehen uns die Ausgabe selbstverständlich an und halten euch mit allen neuen Infos auf dem Laufenden! Doch bis dahin: Was haltet ihr von diesen Tweets? Sehen wir Joel (lebend) wieder?