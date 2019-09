The Last of Us 2 - Multiplayer soll separat erscheinen

The Last of Us 2

Vor einigen Tagen schlug die Schlagzeile hohe Wellen, dass „The Last of Us 2“ entgegen ursprünglicher Ankündigungen doch ohne Multiplayer auf den Markt kommt. Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn ein neuer Factions-Modus soll stattdessen separat erscheinen – vielleicht sogar als eigenständiges Spiel. Allein, dass The Last of Us 2 auf zwei Discs erscheint, zeigt schon: Wir haben es mit dem bisher größten und ambitioniertesten Spiel von Naughty Dog zu tun. Narrative Lead Halley Gross präzisierte dies mit der Angabe, dass das kommende Abenteuer um Ellie rund 50 Prozent größer ausfällt als der Vorgänger. Da der komplette Fokus des Teams auf das Hauptspiel gelegt werden musste, erscheint es am 21. Februar 2020 ohne Multiplayer! The Last of Us 2 Ellies Bewegungsvielfalt, neue Infizierte und mehr im neuen Gameplay-Video Multiplayer könnte eigenes Spiel werden Der Mehrspieler-Modus war zwar bereits für „The Last of Us 2“ angekündigt, die Pläne des Studios haben sich jedoch geändert. Wer sich über neue Factions-Erfahrungen gefreut hätte, muss aber nicht traurig sein. Vielmehr plant Naughty Dog nun, den Multiplayer separat zu veröffentlichen. Denn nicht nur das Hauptspiel wird riesig, auch in den Multiplayer habe das Studio viel Fleiß gesteckt, sodass die verrichtete Arbeit nicht umsonst gewesen sein soll. Laut Halley Gross kümmere man sich sehr um das Mehrspieler-Team im Studio. Das folgende Statement veröffentlichte Naughty Dog über die sozialen Netzwerke. Darin teilt das Studio mit, dass wir noch die Früchte der Arbeit am Online-Modus sehen sollen, aber eben nicht zusammen mit dem Hauptspiel „The Last of Us 2“. Dies deutet darauf hin, dass der Multilayer als eigenständiges Spiel erscheinen könnte. An update regarding multiplayer: pic.twitter.com/CUd98LgJGC — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 27. September 2019 Wann wir etwas zum neuen Mehrspieler sehen werden, oder wann er erscheint, steht noch nicht fest. Es sollte aber voraussichtlich erst nach dem Release des Hauptspiels geschehen. © Naughty Dog

