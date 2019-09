The Last of Us 2 - Kein Multiplayer: Spiel wird ein reines Solo-Abenteuer!

The Last of Us 2

„The Last of Us 2“ wird ein reines Solo-Abenteuer. Ein Multiplayer wird zum Release nicht geboten. Das wurde nun offiziell von Naughty Dog bestätigt. Das kommt überraschend. Eigentlich haben die Entwickler von Naughty Dog vor einigen Jahren einen neuen Multiplayer-Modus für das kommende Survival-Abenteuer The Last of Us 2 angekündigt. Allerdings wurde es immer stiller um die Mehrspieler-Komponente. Zuletzt haben Fans sogar die Hoffnung geschürt, dass eine spielbare Demo dazu kommen würde. Nun gibt es schlechte Nachrichten für Multiplayer-Fans. The Last of Us 2 Neuester Trailer offenbart Joels Rückkehr Geplanter Multiplayer wurde gestrichen Wie Co-Director Anthony Newman gegenüber Polygon bestätigt, ist der Multiplayer in „The Last of Us 2“ komplett gestrichen. Newman sagt dazu: „The Last of Us 2 wird keinen Multiplayer besitzen. Ich weiß, wir haben es irgendwie angekündigt, aber im Laufe der Entwicklung wurde das Spiel so ambitioniert, groß und komplex, dass der komplette Fokus des Studios vonnöten war, um die Einzelspieler-Erfahrung zu liefern.“ Dass „The Last of Us 2“ ambitioniert ist, dürfte niemanden wundern. Erste Bilder aus der PS4 Pro-Fassung zeigen bereits die erstaunliche Grafikpracht. Zudem muss das Spiel auf 2 Discs ausgeliefert werden. Wir müssen nur noch bis zum 21. Februar 2020 warten, bis wir das Abenteuer von Ellie in seiner Gänze erleben dürfen. Vielleicht wird Naughty Dog noch nach dem Release einen Multiplayer-Modus nachreichen. Das steht jedoch in den Sternen.

