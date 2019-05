The Last of Us 2 - Kommt nun wohl doch erst 2020

„The Last of Us 2“-Fans brauchen Nerven aus Stahl. Nachdem Sony wohl wirklich einen Release für Herbst geplant hatte, scheint es als käme das Spiel nun doch erst im Frühjahr 2020. Vermutlich wegen „Death Stranding“.

Es gibt Neuigkeiten zum potenziellen Erscheinungsdatum von The Last of Us 2. So soll der heiß erwartete Titel von Naughty Dog später erscheinen als zunächst angenommen.

The Last of Us 2 Naughty Dog deutet an, dass sich die Entwicklung auf der Zielgeraden befindet

Ellie und Joel lassen uns länger warten

Laut dem Kotaku-Autor und Brancheninsider Jason Schreier soll Sony „The Last of Us 2“ nämlich erst im nächsten Jahr erscheinen. Er geht dabei von Februar 2020 aus.

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b — Jason Schreier (@jasonschreier) 29. Mai 2019

Einige Quellen, die Sony nahestehen, verlauteten seit geraumer Zeit, dass das Action-Adventure diesen Herbst veröffentlicht werden soll. Auch Schreier bestätigt erneut, dass Sony in der Tat plante, „The Last of Us 2“ Ende dieses Jahres in die Händlerregale zu stellen. Ellie und Joel müssen aber offenbar Hideo Kojima weichen.

Verschiebung wegen Release von „Death Stranding“?

Heute werden neue Informationen per Livestream zum kommenden „Death Stranding“ veröffentlicht und durch einen Leak von PlayStation Taiwan kennen wir auch schon das Erscheinungsdatum. „Death Stranding“ kommt am 08. November 2019 exklusiv für die PlayStation 4.

Ganz offensichtlich – und aus logischen Gründen – möchte Sony es vermeiden, zwei große Exklusivtitel innerhalb kurzer Zeit zu veröffentlichen. Deswegen müssten wir auf „The Last of Us 2“ nun doch einige Monate länger warten. Ob wirklich die terminliche Nähe zu Death Stranding der Grund für die Verschiebung ist, oder Naughty Dog doch mehr Zeit für den letzten Schliff des Spiels braucht, ist nicht offiziell bestätigt.

Naughty Dog befindet sich bereits auf der Zielgeraden, was die Entwicklung von „The Last of Us 2“ betrifft. Die weitere Zeit kann der Entwickler für einen besseren letzten Schliff nutzen, bevor im Frühjahr die Zombies losgelassen werden.

The Last of Us 2 Gerücht: Neues Video mit Release-Termin wird im Rahmen einer neuen State of Play gezeigt

Laut aktuellen Gerüchten bereitet Sony einen Livestream vor, der Weiteres zu „The Last of Us 2“ offenbaren soll. Unter Umständen bekommen wir dann ein Erscheinungsdatum beziehungsweise ein erstes konkretes Erscheinungsfenster. Laut den Spekulationen soll in den kommenden Tagen eine „State of Play“-Ausgabe dafür folgen.