Death Stranding - Twitch-Kanal von PlayStation übernommen, Gameplay-Livestream in Kürze?

Auf dem Twitch-Kanal von PlayStation passieren mysteriöse Dinge. Scheinbar wird die anstehende Enthüllung, die für heute in Hinsicht auf „Death Stranding“ geplant ist, live via Twitch übertragen. Wird heute womöglich live Gameplay gezeigt?

Schon seit einigen Tagen wird heiß spekuliert, ob nicht heute womöglich der neueste Trailer zu Death Stranding von Kojima Productions gezeigt wird. Nun gibt es noch mehr Hinweise darauf, dass heute etwas Großes passieren wird.

Death Stranding Soll sich Feature aus Metal Gear Solid 5 borgen

Death Stranding auf Twitch?

So scheint es gar so, als hätte „Death Stranding“ den Twitch-Kanal von PlayStation erst einmal übernommen. Auf diesem Kanal gibt es eine Übertragung zu sehen, die eine mysteriöse Szene zu „Death Stranding“ zeigt. Hierbei handelt es sich um eine Animation, die sich ständig wiederholt.

Wichtig ist zudem, dass der Titel des Streams bereits adäquat angepasst wurde. So lautet die folgende Übertragung: „DEATH STRANDING: Tomorrow Is In Your Hands“ - was sogleich die fragwürdigen Handabdrücke im Loop erklären dürfte. Doch was es mit der Anspielung genau auf sich hat, müssen wir erst noch abwarten.

Death Stranding Soll euch laut Norman Reedus zum Weinen bringen

Schon jetzt sehen sich tausende Zuschauer das ominöse Bewegtbild an. Erkennen wir im Hintergrund sogar den Charakter von Norman Reedus? Und noch viel wichtiger: Was zeigen Kojima Productions und Sony hier, wenn die Übertragung in die Vollen geht - etwa einen Trailer oder gar Gameplay mit einer Demo? Letzteres spricht für Twitch, immerhin ist es die Plattform, wenn es um Spielübertragungen geht.

So oder so dürfen wir auf den Inhalt der anstehenden Enthüllung gespannt sein:

Live-Video von PlayStation auf www.twitch.tv ansehen