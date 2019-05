Kurioses - Fans tauschen Monster aus Godzilla 2: King of the Monsters mit Hunden und Katzen aus

Ein neuer Trailer zu „Godzilla 2: King of the Monsters“ ist erschienen. Doch hierbei handelt es sich nicht um einen konventionellen Trailer. Er hat eine besondere Note.

Derzeit sind alle ganz heiß auf den neuesten Godzilla-Streifen, der schon gegen Ende des aktuellen Kalendermonats im Kino durchstarten wird. Die Kollegen von JOE.co.uk können sich vor lauter Vorfreude wohl ebenfalls kaum noch halten und lassen deshalb ihre Kreativität spielen. Was uns im neuesten Kinohit Godzilla 2: King of the Monsters erwarten könnte, haben sie nun in einem brandneuen Trailer präsentiert.

Doch hierbei handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Trailer, wie wir ihn bislang von Warner Bros. Pictures gewohnt sind. Es ist eine hauseigene Adaption mit lustigen Katzen und Hunden. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

We've recreated the Godzilla movie with dogs and cats.



Introducing Pugzilla: King of the Dogsters

Insbesondere die Monster Dogra und Catdorah wurden außerordentlich gut in Szene gesetzt. Was haltet ihr von dem neuen Trailer? Der nötige Faktor an Niedlichkeit ist nicht zu verkennen.

Godzilla 2: King of the Monsters

Im kommenden Blockbuster „Godzilla 2: King of the Monsters“ werden wir den berüchtigten Godzilla und weitere Monster sehen, die allesamt auf die Klassiker der Godzilla-Filme basieren. Insgesamt sollen im neuen Film laut Aussagen des Charakters Dr. Ishiro Serizawa, der von Ken Watanabe gespielt wird, sogar 17 Monster ihr Unwesen treiben. Darunter befinden sich die Riesenmotte Mothra, der Flugsaurier Rodan und der dreiköpfige König namens Ghidorah, die den Planeten zerstören wollen. Ob es den Menschen gelingen wird, die Erde vor diesem Unheil zu bewahren? Und welche Rolle wird Godzilla dabei spielen?

Der Film wurde von Regisseur Michael Dougherty („Krampus“) produziert und laut Pressevorführung soll es vielversprechende Kämpfe im neuesten Godzilla-Streifen geben. Insgesamt fällt das erste Feedback recht positiv aus.

Der Schauspieler-Cast umfasst Millie Bobby Brown („Stranger Things“), Vera Farmiga („Conjuring“), Kyle Chandler („Aufbruch zum Mond“) und Sally Hawkins („Shape Of Water“). Und es gilt zu erwähnen, dass der Film ein Teil des neuen „MonsterVerse“ von Warner Bros. Pictures sein wird. Zu dieser Reihe zählen bereits „Godzilla“ aus dem Jahre 2014 und „Kong: Skull Island“, der 2017 uraufgeführt wurde.

Am 30. Mai 2019 wird „Godzilla 2: King of the Monsters“ final in den deutschen Kinos durchstarten. Den offiziellen Trailer haben wir nachfolgend für euch eingebunden: