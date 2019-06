Kinostarts - Doctor Sleep: Erster Trailer zu Stephen Kings The Shining-Fortsetzung erschienen

Der erste Trailer zu Stephen Kings „The Shining“-Fortsetzung, „Doctor Sleep“, verspricht uns schon jetzt großen Horror.

Verfilmungen von Büchern der Horrorikone Stephen King gibt es mittlerweile fast schon wie Sand am Meer. Vor allem in diesem Jahr erscheinen einige Filmadaptionen des Autors, angefangen mit der Neuverfilmung von „Friedhof der Kuscheltiere“, „In The Tall Grass“ und „Es: Kapitel 2“. Doch auf eine Verfilmung scheinen sich Fans ganz besonders zu freuen. Der 2013 erschienene Roman „Doctor Sleep“ erzählt die Ereignisse nach „The Shining“ und zeigt einen erwachsenen Danny Torrance, der sich mit seiner Gabe im gefährlichen Alltag auseinandersetzen muss.

„Hier ist Danny!“

Der 1977 erschienene Roman „The Shining“ ist immer noch eines der bekanntesten und beliebtesten Bücher von Stephen King. Die Verfilmung von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1980 gilt für Fans als einer der gruseligsten Horrorfilme des 20. Jahrhunderts. King verkündete mehrfach lautstark sein Missfallen über die Adaption von Kubrick, was dem Film einen noch größeren Kultstatus gab.

2013 veröffentlichte King dann die Fortsetzung „Doctor Sleep“, die die Geschichte des erwachsenen Danny Torrance erzählt, der nach dem Trauma im Overlook Hotel mit allen Mitteln probiert, mit seiner mysteriösen Gabe einen normalen Alltag zu leben. Als er jedoch über das Shining Nachrichten von einem Mädchen mit der gleichen Fähigkeit erhält, probiert er mit allen Mitteln, sie vor dem bösen Klan Der Wahre Knoten zu retten, die durch das Morden an Kindern, die das Shining haben, unsterblich werden.

Jetzt bringt Mike Flanagan, Regisseur der Serie „Spuk in Hill House“, die Fortsetzung auf die große Leinwand. Die Hauptrolle des Danny Torrance wird Ewan McGregor („Christopher Robin“) spielen. In Nebenrollen sind unter anderem Rebecca Ferguson („The Greatest Showman“), Carel Struycken („Twin Peaks“), Emily Alyn Lind („Revenge“) und Kyliegh Curran („I Can And I Will“) zu sehen.

Einen ersten gruseligen Trailer könnt ihr euch hier direkt anschauen. „Doctor Sleep“ erscheint am 8. November 2019.