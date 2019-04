Hellblade: Senua's Sacrifice - Release-Termin der Nintendo Switch-Version steht fest!

Im Frühjahr soll „Helldblade: Senua's Sacrifice“ auf der Nintendo Switch landen. Das opulente Werk von Ninja Theory zeigt sich jetzt erstmals in Gameplay-Szenen auf der portablen Konsole und weiß durchaus zu überzeugen.

Update vom 03. April 2019

Mittlerweile steht fest, wann Hellblade: Senua's Sacrifice für die Nintendo Switch erscheint. So wird der vielseits beliebte Titel von Ninja Theory am 11. April 2019 für die Hybridkonsole von Nintendo veröffentlicht. Mehr zur Switch-Version erfahrt ihr in der Originalmeldung.

Originalmeldung vom 01. April 2019

Als Nintendo und Ninja Theory bekannt gegeben haben, dass Hellblade: Senua's Sacrifice auf der Nintendo Switch landen würde, hätten wir ja fast nicht geglaubt, dass die portable Konsole das grafisch sehr aufwendige Spiel stemmen kann. Doch dank einiger neuer Szenen aus der Switch-Version wurde uns nun mehr als zurecht das Gegenteil bewiesen.

Hellblade: Senua's Sacrifice Umsetzung für Nintendo Switch erscheint im Frühjahr

Die Szenen wurden zwar nur von einem Monitor auf der PAX East abgefilmt, zeigen aber, dass die Switch mit „Hellblade: Senua's Sacrifice“ gar keine Probleme hat. Auf den ersten Blick gibt es kaum Unterschiede zur PC-, Xbox One- oder PS4-Version zu sehen.

In „Hellblade: Senua's Sacrifice“ übernehmt ihr die Rolle von Senua, die um die Seele ihres verstorbenen Geliebten kämpft und dabei immer tiefer in ihre eigene Psyche und in den Wahnsinn abdriftet. In unserem Test könnt ihr lesen, warum sich dieser spannende Ausflug mehr als lohnt. Ein Release-Datum für die Switch-Version von „Hellblade: Senua's Sacrifice“ gibt es indes noch nicht.