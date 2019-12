Hellblade 2: Senua's Saga - PC-Release offiziell bestätigt

Das eindringliche Adventure der etwas anderen Art wird nicht nur für die Xbox Series X erscheinen. „Hellblade 2: Senua's Saga“ wird ebenso auf der PC-Landschaft das Licht der Welt erblicken.

Nachdem das Sequel Hellblade 2: Senua's Saga auf der diesjährigen The Game Awards 2019 für die Xbox One angekündigt wurde, haben wir nun die Gewissheit, dass der Titel gleichermaßen für den PC erscheint.

PC-Release bestätigt

Aaron Greenberg, der bei Microsoft für das Xbox Games Marketing verantwortlich ist, hat nun auf seinem Twitter-Account bestätigt, dass „Hellblade 2: Senua's Saga“ nicht nur für die Xbox erscheint. Das Spiel wird ebenso für den PC veröffentlicht:

It’s being made exclusively for Xbox and PC. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) December 18, 2019

Die Ankündigung des Spiels könnt ihr hier nachlesen und euch zudem den offiziellen Ankündigungs-Trailer ansehen. Das Spiel erscheint zum Launch der Xbox Series X im Winter 2020.

Hellblade 2: Senua's Saga Fortsetzung des Action-Adventures mit Trailer angekündigt

Bei Hellblade handelt es sich um ein Action-Adventure in Third-Person, das euch an die Seite von Senua stellt. Die nordische Kriegerin kämpft mit ihren eigenen Dämonen im Kopf, was die Entwickler mit diversen Stilelementen versucht haben, bestmöglich zu transportieren. Um dies zu bewerkstelligen, haben sie mit Psychologen und Ärzten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um die psychische Erkrankung der Protagonistin nachvollziehbar zu machen.

Hellblade: Senua's Sacrifice hat mit seiner einzigartigen Erzählweise bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn ihr mehr über das Spiel wissen möchtet, könnt ihr euch vorab unseren Test zum Spiel durchlesen:

Hellblade: Senua's Sacrifice Ein unvergessliches Opfer - unser Test