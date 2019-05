HBO - Watchmen: Erster Trailer zur Graphic-Novel-Serie erschienen

In der Neuverfilmung des Graphic Novels „Watchmen“ bringt uns das Studio der Kultserie „Game Of Thrones“ eine neue düstere Dystopie auf die Bildschirme. Jetzt wurde ein erster Trailer veröffentlicht!

2009 brachte uns Zach Snyder, Regisseur von „Batman v. Superman“, die epische Graphic-Novel-Verfilmung „Watchmen“. Für viele gilt der Film immer noch als der beste Comicbuch-Film aller Zeiten, während andere dem Regisseur die Veränderungen der Charaktere sehr übel nahmen. Doch jetzt geht das düstere Abenteuer weiter! HBO hat sich die Rechte einer Neuverfilmung geschnappt und bringt die Serie in neuer Frische noch dieses Jahr auf unsere Bildschirme.

Hinter den Kulissen wird Damon Lindelof, Schöpfer der Serien „The Leftovers“ und „Lost“, agieren und die mysteriöse Superheldenwelt in neuer Form verfilmen. Die Serie, welche von HBO produziert wird und somit wahrscheinlich keiner Zensur unterlegen ist, wird nach der Zeit des eigentlichen Graphic Novels spielen und gilt als Sequel und Neuinterpretation der Geschichte. Ob die Serie in einem alternativen Universum spielen wird, ist noch unklar.

Der erste Trailer verspricht schon einmal bildstarke Sequenzen, die wir nicht nur von der Vorlage, sondern auch von Snyders Version aus dem Jahre 2009 gewohnt sind. Zu sehen sind unter anderem Anhänger Rorchars, Old Man, Nite Owl und Ozymandias. Auch in dieser Auflage scheinen Superhelden eher als Verbrecher statt als Legenden behandelt zu werden.

In den Hauptrollen sind Regina King („American Crime“), Jeremy Irons („Justice League“), Don Johnson („Django Unchained“), Tim Blake Nelson („The Ballad Of Buster Scruggs“), Louis Gossett Jr. („Roots“), Yahya Abdul-Mateen II („Aquaman“), Andrew Howard („Ohne Limit“), James Wolk („Mad Men“) und Dylan Schombing („Warcraft: The Beginning“) zu sehen.

Erscheinen wird die Serie im Herbst, den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen: