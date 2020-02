GTA 5 - Der Sportwagen Dinka Sugoi ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Sportwagen Dinka Sugoi zum Kauf bereit. Das Gefährt kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Sportwagen Dinka Sugoi, der für 1.224.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Albany Roosevelt Valor am Glücksrad

Um den Dinka Sugoi zum Einkaufspreis von 918.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr mit dem Fahrzeug im Vorfeld das Diamond-Casiono-Raubüberfallfinale als Anführer abschließen.

„Möchten Sie interessant und abenteuerlustig auf Ihre Mitmenschen wirken, ohne wirklich ein Gespräch anzufangen oder gar Augenkontakt herzustellen? Der Dinka Sugoi ist so poliert und aufsehenerregend wie der ausgeklügelte Balztanz eines Paradiesvogels. Lackieren Sie ihn einfach in grellen Farben, machen Sie die Scheinwerfer an und driften Sie durch die Stadt, um Bewunderung und Sympathie anzuziehen, wie Sie es alleine nie geschafft hätten.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das ist der Dinka Sugoi

Der Sugoi basiert auf dem Honda Civic Type R FK8, mit einigen Beeinflussungen der vierte Generation des Subaru WRX STI in Hinblick auf die Motorhaube, die Frontstoßstange und die Seitenansicht. Die Form der Rückleuchten scheint an den Chevrolet der zweiten Generation zu erinnern.

Dinka Sugoi