GTA 5 - Der Sportwagen Albany V-STR ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Sportwagen Albany V-STR zum Kauf bereit. Dieser kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Sportwagen Albany V-STR, der für 1.285.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet.

„Suchen Sie nach etwas Wildem? Steigen Sie in diesen grimmigen V-STR und hören Sie ihn knurren, während er seinen auffälligen Grill fletscht und ihre Konkurrenz anfällt. Bei so viel ungezähmter Energie müssen Sie sich darauf einstellen, die Kontrolle zu verlieren. Im übertragenen Sinne natürlich. Diese Hochleistungslimousine ist Albanys Kronjuwel.“

Das ist der Albany V-STR

Optisch ist der V-STR ein mittelgroßes Luxusauto mit einem Erscheinungsbild, das dem eines Cadillac CTS-V von 2019 entspricht. Der V-STR hat sogar einen sehr ähnlichen Namen und beinahe ein identisches Abzeichen/Logo wie der CTS-V. Der Kühlergrill des V-STR ähnelt in gewisser Weise den Mercedes-Modellen. Darüber hinaus ähneln die Scheinwerfer des V-STR denen des Merces-Benz S-Klasse Coupé 2014.

Albany V-STR