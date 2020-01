GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt das Motorrad Pegassi Oppressor am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche in „GTA Online“ am Glücksrad im Casino von Los Santos das Motorrad Pegassi Oppressor gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind. In dieser Woche steht allerdings kein Auto, sondern ein ganz besonderes Motorrad auf dem Podium.

„Bei den Superreichen gibt es zwei Arten von Menschen. Wir hätten da einerseits den kahlen Börsenanalytiker mit Drüsenproblemen, der aus dem Fenster seines bequemen Privatjets auf die Landebahn des LSIA schaut. Und wir hätten da den Verrückten, der ihm den Arsch zeigt, während er auf einem Raketenmotorrad mit ausfahrbaren Flügeln und einem Front-MG an ihm vorbeizischt. Die einzige Frage ist, auf welcher Seite des Fensters wären Sie am liebsten?“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht das Motorrad Pegassi Oppressor (Oppressor Mk I) auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Zweirad bei Warstock Cahce & Carry für 3.524.500 GTA-Dollar erwerben. Um das Motorrad zum Einkaufspreis von 2.650.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr folgende Voraussetzungen erfüllen:

Besitze einen Bunker

Besitze eine mobile Kommandozentrale

Schließe die mobile Operation „Arbeitskampf“ ab

Pegassi Oppressor

Dieses Fahrzeug basiert auf dem Motorrad von Street Hawk, einem modifizierten Honda XR 500- Motorrad mit einem großen Raketenverstärker, der ähnlich wie der Rocket Voltic hinten montiert ist und sowohl vorne als auch hinten Flügel aufweist.

Das Fahrzeug verfügt über ein leichtes Design basierend auf dem ENV, eine kleine Frontverkleidung mit einem sechseckigen Scheinwerfer und kleinen Lüftungsschlitzen neben dem Kraftstofftank. Der hintere Teil hat dreieckige Verkleidungen, die die hinteren Flügel halten, und der große Raketenverstärker ist unter dem Fahrersitz angeordnet.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.