GTA 5 - Muscle-Car Peyote Gasser ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ das Muscle-Car Vapid Peyote Gasser zum Kauf bereit. Dieses kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um das Muscle-Car Vapid Peyote Gasser, das für 805.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

Spieler warteten bereits die letzten zwei Wochen vergebens auf dieses Fahrzeug, nun wurde es von Rockstar offiziell freigeschaltet.

© Rockstar Games/Twitter: FoxySnaps

Das ist der Peyote Gasser

Das Fahrzeug ist im Wesentlichen ein als Dragster modifizierter Peyote, der den größten Teil der Karosserie und der Merkmale seiner Standardvariante aufweist.

Bemerkenswerte Änderungen an dem Fahrzeug sind das Entfernen der vorderen Stoßstange und eines Teils der Unterseite, wodurch Platz für den Fronttank geschaffen wird. Die Vorderradaufhängung wurde komplett neu angeordnet, da sich dort ein Stahlträger auf Federn befindet. Der Frontgrill selbst ist sehr detailliert und gibt einen Teil des Motorraums frei. Darum befindet sich ein Schutzkäfig. Die hinteren Radkästen wurden vergrößert, damit die großen Drag-Reifen passen.

