GTA 5 - Dieser neue Geländewagen ist ab heute in GTA online verfügbar

Ab heute steht in „GTA Online“ bei Southern San Andreas Super Autos der Geländewagen Annis Hellion zum Kauf bereit. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Geländewagen Annis Hellion, der für 835.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $835.000

Das ist der Annis Hellion

Der Annis Hellion basiert in erster Linie auf dem Nissan Patrol Safari Y60, dessen Front mit Stilelementen des Jeep Cherokee (XJ) versehen ist. Der Hellion verfügt über ein sehr lineares Design mit einem rechteckigen Vorderende mit den Scheinwerfern an den konkaven Abschnitten und den Blinkern an den Außenkanten. Die Front wird durch eine etwas sperrige Frontstoßstange geschützt.

Die Seiten haben kleine Bogenverlängerungen und Stufenseiten sowie ein geriffeltes Detail in der Mitte, das einen sekündären Farbstreifen trägt. Die Kabine verfüg über lackierte Außensäulen, während die Innensäulen schwarz sind.

© Twitter: @FoxySnaps / Rockstar Games

Das Heck verfüg über ein kleines Heckfach mit einem Kennzeichenhalter auf der Fahrerseite. Auf beiden Seiten sind rechteckige Rücklichteinheiten zu sehen, die schwarz eingefasst sind. Auch hier ist der Wagen durch eine Stoßstange ähnlich der vorderen geschützt.

Die inneren Werte

In Sachen Leistung werkelt in dem Hellion ein 6-Zylinder-Reihenmotor mit Drosselklappen. Es können in „GTA Online“ jedoch auch optional ein V8-Motor und ein oder zwei Turbolader verbaut werden. Diese Änderungen sind allerdings rein ästhetischer Natur und wirken sich in keiner Weise auf die Leistung des Fahrzeugs im Spiel aus. Der Sound des Motors ist der gleiche wie beim Freecrawler und Nightshark.

