GTA 5 - Diesen Flitzer könnt ihr ab sofort in GTA Online kaufen

Ab sofort steht euch in „GTA Online“ ein neues Fahrzeug zur Verfügung, das euch beim Fahren mit Sicherheit eine Menge Spaß bereiten wird. Wie viel der Sportwagen kostest und wo ihr das Gefährt erwerben könnt, erfahrt ihr in unserem News-Artikel.

Nachdem vor wenigen Wochen das umfangreiche Casino-Update zu GTA Online veröffentlicht worden ist, dürfen sich Spieler regelmäßig über neue Fahrzeuge freuen, die Entwickler Rockstar Games in den Online-Modus zu „GTA 5“ integriert.

Bereits vor der Veröffentlichung ist geleakt worden, dass es insgesamt 22 neue Straßenboliden geben wird. Allerdings stehen nicht alle Fahrzeuge direkt zur Verfügung, sondern werden erst nach und nach freigeschaltet.

Der Locust

Nun hat Rockstar mit dem Locust einen weiteren Straßenboliden veröffentlicht, bei dem es sich um einen Zweisitzer handelt, der ohne ein Dach, Fenster sowie eine Windschutzscheibe daherkommt. Ihr seht also, Sicherheit wird bei diesem Gefährt nicht großgeschrieben, hier steht eher der Spaß im Mittelpunkt.

Den Sportwagen könnt ihr ab sofort bei Legendary Motorsport für 1.625.000 GTA-Dollar erwerben.

Nach dem Autokauf solltet ihr auch in dieser Woche nicht vergessen, einen Abstecher ins Casino zu machen, um dort einmal am Tag kostenlos am Glücksrad zu drehen und womöglich den Cheval Taipan zu gewinnen. Wir wünschen viel Glück!

Was haltet ihr von dem neuen Fahrzeug? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.