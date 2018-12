God of War - YouTuber baut beeindruckende Replik der Chaosklingen

Egal ob ihr Thor’s Hammer oder Helm aus Thor: Tag der Entscheidung, die Portal-Gun oder den Pip-Boy aus Fallout 4 herstellen wollt: Odin zeigt euch, wie es unter Verwendung günstiger Materialien geht. In seinem neuesten Video beschäftigt sich Odin Abbott mit den berühmten Chaosklingen aus God of War.

In seinem YouTube-Kanal beschäftigt sich Odin Makes mit der Herstellung von unglaublich detaillierten Schaumstoff-Repliken zu verschiedenen Videospielen oder Filmen und liefert Interessierten ausführliche Anleitungen.

Die Chaosklingen von Kratos aus God of War gehören zu den ikonischsten Videospielwaffen. In seinem neuesten Video hat sich der YouTuber Odin Makes dem Nachbau der legendären Schwerter angenommen und eine beeindruckende Replik gebastelt.

