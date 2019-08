Ghost Recon: Breakpoint - Das kann der neue Ghost War-Spielmodus

Publisher Ubisoft hat auf der gamescom 2019 erste Einblicke in den neuen Spielmodus von „Ghost Recon: Breakpoint“ gegeben und den PvP-Modus Ghost War vorgestellt.

In dem neuen Spielmodus Ghost War bildet ihr in Ghost Recon: Breakpoint ein 4er-Team, das sich gegen die Feinde in gleicher Anzahl behaupten muss. Dabei stehen vier verschiedene Klassen zur Auswahl. Ob euer Team nur aus Sanitätern besteht oder mehrere Scharfschützen beinhaltet, steht euch völlig frei. Bedenkt aber, dass eine gute Balance oft ausschlaggebend für den Gewinn ist.

Ghost Recon: Breakpoint Beta im September: So spielt ihr mit

Teamwork ist entscheidend

Jede Charakterklasse verfügt über zwei verschiedene Waffenslots und zusätzliche Spezialfähigkeiten. „Ghost Recon: Breakpoint“ bietet zudem die Möglichkeit, ein anderes Set auszuwählen, das neue Waffen und Ausrüstung für diesen Typen beinhaltet. Im Jahr 2019 sind zudem Drohnen nicht mehr wegzudenken und deshalb ebenfalls ein Teil des Spiels. Mit ihnen lassen sich Gegner problemlos markieren.

Ubisoft stellte schon in der Präsentation des Spiels klar: Hier gewinnt das Team, das sich am Besten abspricht. Sollte das aus verschiedenen Gründen, wie Sprachbarrieren oder fehlendem Mikrofon, nicht möglich sein, gibt es eine weitere Option. So lässt sich wortlos ein Punkt auf der Karte markieren, um den Kameraden einen Hinweis zu geben.

Ghost Recon: Breakpoint Erfordert eine permanente Internetverbindung

Wiederbelebung möglich

Werdet ihr vom gegnerischen Team abgeschossen und geht zu Boden, bedeutet das noch nicht das komplette Aus. So lange das Match läuft, können die eigenen Teamkameraden Erste Hilfe leisten und schon steht ihr wieder auf den Beinen. Damit die Runde nicht ewig läuft, verkleinert sich die Karte mit der Zeit, wie es bei Battle-Royale-Spielen wie PUBG üblich ist. Gewonnen hat am Ende das Team, das alle Gegner ausschalten konnte.

Besonders interessant ist, dass gewonnene Erfahrungspunkte mit in das eigentliche Spiel übernommen werden. Damit lassen sich in der normalen Kampagne Waffen und Zubehör freischalten.