gamescom 2019 - Ghostrunner lässt euch in Cyberpunk-Welt die Schwerter schwingen

Cyberpunk-Spiele sind derzeit der absolute Hit. Mit „Ghostrunner“ kündigte Entwickler One More Level auf der gamescom 2019 ein spannendes First-Person-Actionspiel an, dass knifflige Jump-and-Run-Passagen mit pfeilschneller Action kombiniert.

Im auf der gamescom 2019 angekündigten Actionspiel „Ghostrunner“ schnetzelt ihr euch aus der Ego-Perspektive in unglaublich schnellen Gefechten durch düstere Cyberpunk-Welten. Ein erster Gameplay-Trailer liefert einen Eindruck vom Spiel.

Das erwartet euch in Ghostrunner

Cyberpunk ist derzeit einfach das Ding. Alle Welt wartet auf Cyberpunk 2077, Matrix kehrt auf die Kinoleinwand zurück und auch Entwickler One More Level will offenbar ein Stück vom Kuchen abhaben.

Mit dem spannenden First-Person-Actionspiel „Ghostrunner“ kündigte der polnische Entwickler im Rahmen der gamescom 2019 ihr neuestes Werk an. Der actiongeladene Ankündigungstrailer macht jedenfalls schon jetzt Lust auf mehr. Die Macher beschreiben ihr Spiel als Mischung aus First-Person-Actiontitel und Plattformer, in dem ihr euch die hohe Mobilität des Protagonisten zu Nutze macht.

Jeder Schlag eures Katanas ist tödlich: Die One-Hit-One-Kill-Mechanik bietet zusammen mit den Bullettime-Effekten die Grundpfeiler der Spielerfahrung, während „Ghostrunner“ schnelle und adrenalingeladene Action mit kniffligen Jump-and-Run-Passagen kombiniert.

Auf den ersten Blick wirkt das Ganze wie eine Mischung aus „Mirror’s Edge“ und „Dishonored“ in einer düsteren Cyberpunk-Welt und sieht noch dazu hervorragend aus. Erscheinen soll „Ghostrunner“ im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Die PC-Fassung des Spiels unterstützt zudem Raytracing, das für eine noch immersivere Darstellung von Tower-City sorgen soll. Hat euch das Gameplay angefixt, könnt ihr das Spiel schon jetzt auf Steam vorbestellen.