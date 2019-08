gamescom 2019 - Eröffnungsfeier Opening Night Live im Livestream verfolgen

In diesem Jahr wird die gamescom durch die sogenannte Opening Night Live eröffnet, die mit zahlreichen Weltpremieren von namhaften Publishern lockt. Moderiert wird das Event von Geoff Keighley, während der bekannte Spieleentwickler Hideo Kojima ebenfalls zugegen sein wird, um einen exklusiven Vorab-Einblick in sein derzeit in der Entwicklung befindliches Spiel „Death Stranding“ zu gewähren.

In der kommenden Woche startet in Köln die gamescom, die bis zum 23. August mit unzähligen Anspielstationen der neuesten Spiele unter Gleichgesinnten lockt.

Eröffnet wird das riesige Event bereits am kommenden Montag, den 19. August 2019 mit der Premiere der Opening Night Live, die in Halle 11.3 vor rund 1.500 Fans in der Rheinmetropole live produziert wird und auf bekannte Gäste aus der Branche setzt.

Unter anderem dürfen sich alle Zuschauer vor Ort oder des Livestreams auf den visionären Spieleentwickler Hideo Kojima freuen, der derzeit mit seinem eigenen Team an dem Videospiel „Death Stranding“ arbeitet, das noch in diesem Jahr exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen soll. Kojima wird in diesem Rahmen einen exklusiven Vorab-Einblick in sein Spiel gewähren.

Moderiert wird die gesamte Show von Geoff Keighley, der als Schöpfer der jährlichen Show „The Game Awards“, eine feste Größe innerhalb der Gamingbranche darstellt.

Opening Night Live im Livestream

Wenn ihr nicht vor Ort dabei sein könnt (Tickets sind bereits ausverkauft), dann empfehlen wir euch am Montag um 20 Uhr den offiziellen Livestream der Opening Night Live einzuschalten. Der Livestream wird auf der Startseite von gamescom.de und voraussichtlich via Twitch ausgestrahlt.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Seite.

Verschiedene Publisher werden in diesem Rahmen Weltpremieren und weitere Neuheiten verkünden. Mit dabei sind unter anderem namhafte Publisher wie: 2K, Activision, Bandai Namco Entertainment, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google Stadia, Koch Media/Deep Silver, Private Division, Sega, Square Enix, Sony Interactive Entertainment, THQ Nordic GmbH, Ubisoft und Xbox Game Studios.