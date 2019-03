gamescom 2019 - Doch kein Umzug: Messe bleibt in Köln

Die gamescom wird noch eine Weile in Köln bleiben. Das gaben Koelnmesse und der game-Verband am frühen Morgen in einer Pressemitteilung bekannt. Einem Umzug in eine andere Stadt wird somit eine Absage erteilt.

Auch in den nächsten Jahren wird die gamescom im Herzen Nordrhein-Westfalens stattfinden. Wie die Koelnmesse und der game-Verband als gemeinsame Veranstalter bekannt gaben, habe man sich auf einen neuen Vertrag einigen können.

In den vergangenen Monaten wurde wiederholt über einen Umzug der Messe spekuliert, die immerhin bereits seit 2009 in Köln ausgetragen wird. Kritiker bemängeln, dass die Rheinmetropole langsam an ihre Kapazitätsgrenzen gerate. Mehrfach wurden als Alternative Städte wie Hannover und Frankfurt vorgeschlagen, deren Messen im Vergleich zur Koelnmesse deutlich größer sind.

gamescom bis 2024 in Köln?

Unklar ist, für wie viele Jahre der neue Vertrag den Kölner Standort garantieren wird. Der letzte Vertrag umfasste den Zeitraum zwischen 2015 und 2019, also insgesamt fünf gamescom-Messen. Sollte dies auch beim neuen Vertrag der Fall sein, dann würde die gamescom mindestens bis 2024 in Köln stattfinden.

So oder so, auch im vergangenen Jahr konnte die gamescom abermals einen neuen Rekord aufstellen. Mehr als 370.000 Besucher aus 114 Ländern waren vor Ort, hinzukamen insgesamt 1.037 unterschiedliche Aussteller.

Stimmen zur Vertragsverlängerung