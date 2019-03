Game of Thrones - Trailer zur 8. Staffel stellt neuen Rekord auf

Der offizielle Trailer zu der finalen Staffel von „Game of Thrones“ ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Abrufzahlen innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung schlugen mit Leichtigkeit die des Trailers zur 7. Staffel.

Vor wenigen Tagen hat der Sender HBO den ersten offiziellen Trailer zu der 8. Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones gezeigt und damit direkt einen neuen Rekord aufgestellt. Schaffte es der Trailer zur 7. Staffel am ersten Tag insgesamt 61 Millionen Aufrufe zu erzielen, brachte es der aktuelle Trailer in 24 Stunden auf mehr als 81 Millionen Aufrufe.

Beachtet werden sollte dabei jedoch, dass hier die Aufrufzahlen auf den verschiedenen Plattformen wie YouTube, Facebook und Twitter zusammengerechnet wurden. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von HBO zählt der Trailer mittlerweile über 40 Millionen Aufrufe und über 860.000 Daumen nach oben.

Die hohen Abrufzahlen verdeutlichen recht gut, wie groß die Vorfreude bei den zahlreichen Fans ist. Schließlich möchten Millionen von Menschen endlich erfahren, wie der Krieg gegen die Weißen Wanderer ausgehen und wer schlussendlich auf dem Eisernen Thron sitzen wird.

Bislang gibt es nur sehr wenige Menschen, die bereits wissen, wie die 8. Staffel von „Game of Thrones“ enden wird. Selbst der Autor der Romane, George R.R. Martin, kennt die Inhalte des Serienfinales nicht.

