Game of Thrones - Emilia Clarke verspricht: Folge 5 wird noch epischer als die Schlacht von Winterfell!

In einem Interview mit dem Talkshow-Host Jimmy Kimmel verriet Emilia Clarke neue Details zu den kommenden Folgen der letzten Staffel „Game Of Thrones“. Die nächste Schlacht soll laut ihrer Aussage noch epischer werden als alles zuvor!

Die Schlacht von Winterfell begeisterte letzte Woche Millionen von Game Of Thrones-Fans auf der ganzen Welt. Doch wer glaubt, dass die Serie nun ihren Höhepunkt erreicht hat, der irrt sich! In einem Interview der Jimmy Kimmel Latenight-Show verriet Emilia Clarke (Daenarys Targaryen) einige interessante Details über die kommenden Folgen und dass die anstehende Schlacht in Königsmund noch epischer sein soll, als alles was wir bisher sehen durften!

Game of Thrones Die große Schlacht nur gehört, aber nichts gesehen? Kameramann erklärt, warum

„Sucht euch den größten Fernseher!“

Trotz des epischen Ausmaßes der letzten Episode, die über 11 Wochen lang gedreht wurde, musste die Schlacht um Winterfell einiges an Kritik einstecken und hat momentan die zweitschlechteste Bewertung aller Episoden auf RottenTomatoes. Einige Gründe dafür sind, dass die Zuschauer und Kritiker die niedrige Belichtungsrate der Folge als unangenehm und störend empfanden. Aber auch einige inhaltliche Kritiken konnten sich die Fans nicht verkneifen.

Doch auf welcher Seite der Kritik man auch stehen mag, „Game Of Thrones“ ist noch nicht vorbei und wir dürfen uns über drei weitere Folgen in den kommenden Wochen freuen. Über die hat Emilia Clarke, Schauspielerin der Daenarys Targaryen, auch nun einige neue Details ans Licht gebracht. Im Rahmen der Jimmy Kimmel Latenight-Show verriet sie dem Host interessante Informationen über das Ausmaß der nächsten Episoden:

„Episode fünf ist größer. Episode fünf ist ahhhhh. Ich meine vier und fünf und sechs, sie sind alle der Wahnsinn, aber… Sucht euch den größten Fernseher, den ihr kriegen könnt.“

Game of Thrones Making-of der dritten Folge zeigt atemberaubende Dreharbeiten der Schlacht von Winterfell!

Somit bestätigt Clarke das, was viele Fans schon vorher erahnt hatten. Im offiziellen Trailer zur letzten Staffel waren Szenen einer Schlacht zu sehen, die scheinbar in Königsmund stattfinden werden. Mit dem Verlust der Großteil der Armee von Daenarys stellt sich natürlich nun die Frage, wie die Drachenkönigin es mit Cercei Lennister aufnehmen will. Weiterhin fragen sich die Zuschauer, ob wir einen Zeitsprung erleben werden, da die Reise von Winterfell nach Königsmund mehrere Monate dauern soll.

Wie dem auch sei, während der Schlacht in Winterfell mussten wir uns bisher noch von keinem Hauptcharakter verabschieden. Somit könnten wir in den kommenden drei Folgen große Verluste erleben. Wer glaubt ihr, wird die letzten Folgen nicht überleben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Außerdem fassen wir für euch jede Woche die aktuellste Folge „Game Of Thrones“ auf unserer Seite zusammen. Wenn ihr weiterhin die ersten drei Folgen noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr hier das Sky-Ticket für 9,99 Euro erwerben:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.