The Game Awards - 10 brandneue Spiele werden offiziell enthüllt, aber kein Resident Evil 3

Eine Woche trennt uns noch von den The Game Awards 2019. In der Preisverleihung werden viele neue Games enthüllt. Moderator und Produzent Geoff Keighley verspricht etwa zehn Neuankündigungen. Das bereits geleakte „Resident Evil 3“ soll aber nicht dazugehören.

Nächste Woche finden die The Game Awards 2019 statt. Moderator Geoff Keighley führt durch die Preisverleihung, die wie gehabt die Highlights dieses Gaming-Jahres in verschiedenen Kategorien ehrt. Darüber hinaus werden Ankündigungen neuer Spiele geboten. Und genau dazu äußerte sich Keighley nun.

10 Neuankündigungen versprochen, aber kein Resident Evil 3

So verriet der Moderator im Rahmen eines AMA (Ask Me Anything) auf reddit, dass wir uns auf etwa zehn Neuankündigungen freuen dürfen. Diese Spiele werden dann zum allersten Mal offiziell enthüllt.

Wer sich allerdings darauf gefreut hatte, erste Szenen zum Resident Evil 3-Remake zu sehen, das vor kurzem erst durch Sony geleakt wurde, wird enttäuscht. Geoff Keighley bestätigte höchstselbst, dass es dazu nichts zu sehen geben wird.

Allerdings wird das erste Spiel der Wolfeye Studios gezeigt, das durch die ehemaligen Führungsköpfe der Arkane Studios entstand. Zudem werden wir einiges zum ersten Projekt von Riot Forge zu sehen bekommen. Riot Forge gehört zu Riot Games und fokussiert sich auf Singleplayer-Spiele mit dem Cast von League of Legends.

Die Show The Game Awards 2019 wird am 12. Dezember 2019 um 2:30 Uhr morgens unserer Zeit ausgestrahlt. Sie wird etwa zweieinhalb Stunden lang sein und kann über YouTube, Twitch, Mixer, Facebook, Twitter und weiteren Plattformen angesehen werden. Die Liste mit allen Nominierungen findet ihr hier.