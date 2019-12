Resident Evil 3 - Erste Bilder zum Remake: Cover-Art mit Jill und Carlos im PSN aufgetaucht

Die ersten Bilder zum kommenden Horror-Remake von „Resident Evil 3“ haben das Netz erreicht, sie zeigen Jill Valentine, Carlos Oliveira und den Nemesis, der sich erneut auf die Jagd nach den S.T.A.R.S.-Mitgliedern macht.

Die ersten Bilder zum Remake von Residend Evil 3 sind im Netz gelandet. Via gamstat.com, wo ihr neueste Einträge aus dem PSN einsehen können, ist nun erstmals via PSN Japan ein Cover-Art zu „Resident Evil 3“ (RE:3) aufgetaucht, das demnach wohl für die Sony-Konsole erscheinen wird.

Die Bilder zeigen nicht nur den Nemesis im ganz neuen Antlitz, Jill Valentine und Carlos Oliveira sind ebenfalls zu sehen, die ihr beide im Original steuern konntet. So liegt der Fokus auch im Remake ganz offensichtlich auf den beiden Hauptfiguren des Klassikers.

Und das sind die Bilder aus dem PSN:

© Capcom

Jill und Carlos tragen ähnliche Outfits wie im Original, doch in dieser Aufmachung haben wir die Chraktere noch nie zuvor gesehen. Das Remake wird demnach ganz offensichtlich in eine ähnliche Kerbe wie Resident Evil 2 schlagen, in dem die Charaktere einen neuen Anstrich erhalten haben.

Die mysteriöse Z-Version von „Resident Evil 3“ könnte ähnlich wie beim Original eine entsprechende FSK-18-Version mit mehr Gewalt und Blut sein, während die reguläre Version geschnitten wird in Japan. Wenn es nähere Informationen bezüglich des Remakes gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de. Wann das Spiel erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.