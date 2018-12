Game Awards 2018 - Souls-Like Indie-Spiel Ashen veröffentlicht

Der Xbox-exklusive Indie-Titel Ashen wurde im Rahmen der Game Awards 2018 überraschend veröffentlicht. Abonnenten des Xbox Game Pass können sich das Souls-Like ab sofort als Teil der Mitgliedschaft kostenlos herunterladen.

Bereits 2015 wurde das Souls-Like Ashen für die Xbox One angekündigt, doch seither wurde es sehr still um das ansehnliche Indie-Spiel. Bis jetzt, denn im Rahmen der Game Awards 2018 wurde das düstere Abenteuer überraschend veröffentlicht.

Dark Souls trifft auf Journey

Auf der E3 2018 kündigte Entwickler A44 an, dass das Indie-Abenteuer Ashen noch in diesem Jahr erscheinen soll. Im Rahmen der Game Awards 2018 ließen die Macher den Worten Taten folgen: Ashen steht ab sofort exklusiv für Xbox One zum Download bereit.

Als Bestandteil des Xbox Game Pass kommen Abonnenten sogar kostenlos in den Genuss des einzigartigen Abenteuers, das Elemente der Dark Souls-Spiele und des Indie-Hits Journey in sich vereinen soll.

Das Action-Rollenspiel wartet mit knackigen Kämpfen und umfangreichen Erkundungselementen auf, in der auch eure Beziehung zu anderen Charakteren eine wichtige Rolle spielen wird. Auf eurer Reise könnt ihr, ähnlich wie in Journey, auf andere Spieler treffen, die sich euch kurzzeitig als Weggefährten anschließen können.