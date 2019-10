Fortnite - Neues Halloween-Bundle geleakt, diese schaurigen Skins erwarten euch

In Kürze ist schon wieder Halloween. Das schaurige Fest wird scheinbar nicht ohne Epic Games gefeiert, die für „Fortnite: Chapter 2“ bereits ein paar gruselige Skins angefertigt haben. Die Outfits aus dem Final Reckoning Set seht ihr schon jetzt im Leak, bevor sie nächste Woche an den Start gehen.

Das 2. Kapitel in Fortnite ist mit der 1. Season angebrochen und allein der Battle Pass hat unzählige Outfits im Gepäck gehabt, während regelmäßig neue Skins im Ingame-Shop landen. In Kürze wird es allerdings noch ein paar neue Skins geben, die Epic Games für Halloween vorbereitet hat.

Final Reckoning Set zu Halloween

Im Grunde gibt es schon einige Skins, die gut und gerne zu Halloween in diesem Monat ausgepackt werden können. Da wären zum Beispiel der Skull Trooper, Jack O’ Lantern oder gar der Ghoul Trooper. Diese Outfits wurden passend zum Halloween-Event im letzten Jahr veröffentlicht.

Dieses Jahr wird es jedoch wieder neue Skins geben, die sich thematisch ebenfalls an den Gruselspaß anpassen. Fortnite-Leaker FNBRHQ, der regelmäßig in die Spieldaten von Epic Games Battle-Royale-Shooter schaut, hat nun einen Ersteindruck davon gepostet, wie das Final Reckoning Set aussieht. Und das sind die neuen kosmetischen Items:

Da es sich bei FNBRHQ um eine glaubwürdige Quelle handelt, können wir davon ausgehen, dass sich der Leak nicht als Finte herausstellen wird. Zudem hat Fortnite Insider bereits ähnliche Daten entdeckt:

Die Skins sollen in Australien also 26,95 australische Dollar kosten. Hierzulande könnten sie für 19,99 Euro angeboten werden. Mehr zu den Halloween-Skins werden wir aber sicherlich bereits in Kürze von offizieller Seite erfahren.

