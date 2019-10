Fortnite - Lady Gaga weiß nicht was Fortnite ist: So reagiert das Netz auf ihr Unwissen

Die erste Season des 2. Kapitels von „Fortnite“ ist mit einem riesigen Knall gestartet, aber anscheinend kennen nicht alle den Erfolgstitel. Lady Gaga offenbarte ihr Unwissen und das Netz reagiert darauf natürlich in gewohnter Manier.

Fans des Battle-Royale-Titels Fortnite aus dem Hause Epic Games haben derzeit wahren Grund zur Freude. Mit dem Start des 2. Kapitels und der darin enthaltenen ersten Season finden neue Gameplay-Feauteres, Skins, Waffen und sogar eine neue Karte ins Spiel. Lady Gaga kann mit all dem allerdings nichts anfangen und hat dafür nun zahlreiche Reaktionen erhalten.

Was ist Fortnite?

Diese einfache Frage stellte Lady Gaga, die inzwischen nicht mehr nur als Sängerin, sondern ebenso als Schauspielerin gefeiert wird, auf ihrer offiziellen Twitter-Seite.

Prompt reagieren darauf zahlreiche Twitter-Nutzer mit inzwischen insgesamt über 219,7 Tausend Retweets. Darunter Ninja, Pornhub, Twitch, Discord und Mixer. Der Post mutiert inzwischen also zu einer Art Werbetafel – und womöglich war die Frageaktion dafür sogar gedacht.

Denn exakt fragt sie in ihrem Tweet: „What’s Fortnight“ statt „Fortnite“. „Fortnight“ bildet nämlich das Wort-Vorbild des Spiels und umschreibt im Englischen nichts anderes als eine Zeitangabe von 14 Tagen. Deshalb vermuten einige eine klassische Marketing-Strategie hinter der Frage, um Aufmerksamkeit für das nahende nächste Album zu erregen. Die zahlreichen Tweets und die rund 932 Tausend Likes sind demnach wohl als Erfolg zu verbuchen. Einige Perlen haben wir für euch zusammengetragen:

Call me on the Telephone. I'll give you a Million Reasons to play. You and I. pic.twitter.com/dL6y6bJrrW — Ninja (@Ninja) October 15, 2019

lol — Pornhub ARIA (@Pornhub) October 15, 2019

We have some friends that can show you... — Twitch (@Twitch) October 15, 2019

will someone please take gaga’s phone away pic.twitter.com/scynwvN3zQ — voodoo mama (@ultrajayson) October 15, 2019

The good news is it won't take us two weeks to answer. https://t.co/EWPU13kKP2 — Dictionary.com (@Dictionarycom) October 15, 2019

You don't want to know.. — Sebastian Roché (@sebroche) October 15, 2019

Big happy shelter dog Chucky doesn’t know what Fortnite is either, Lady Gaga (https://t.co/uJSKa5lFsH)- but he knows that he loves to play, & soooo wants a good home. Hey, maybe you could find out together? Adopt: https://t.co/gAZVBQNV09 or help spread the word for this big goof? pic.twitter.com/L5FWudfTxV — Haunted Morris Animal Refuge (@MorrisAnimal) October 15, 2019

PUBG>>>>>>>>>>fortnite



PUBG—for Adult

fortnite—for kid — Icerain (@Liquid_Icerain) October 17, 2019