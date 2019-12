Fortnite - Epic und Disney verschenken Millennium Falke im Winterfest

In „Fortnite“ ist der Winter ausgebrochen und passend zum den Feierlichkeiten des Winterfestes gibt es Geschenke für alle Spieler. Doch ein spezielles Geschenk hat es den Spielern ganz besonders angetan: der Millennium Falke aus Star Wars!

Am gestrigen Tag haben wir über das Winterfest berichtet, das ab sofort in Fortnite zur Verfügung steht. Die Spieler erhalten im Rahmen der frösteligen Feiertage ein paar Geschenke. Diese kostenlosen Giveaways seitens Epic Games beinhalten Skins, Hängegleiter und mehr.

Millennium Falcon für alle!

Doch wer in der Lodge ganz genau hinsieht, dürfte auf ein besonderes Geschenk von Disney stoßen. Neben zahlreichen Goodies verschenken sie sogar einen Millennium Falke, mit dem ihr fortan ins Battle-Royale-Geschehen fliegen könnt. Desen zu erhalten, ist im Grunde ganz einfach.

Die Pakete mit den Skins und Hängegleitern sind allesamt in viereckigen Geschenkboxen verpackt. Doch der Millennium Falcon sticht hervor. Ihr könnt ihn also gar nicht übersehen, wenn ihr in der Lodge nach rechts schaut und dann das blaue Paket öffnet, das bereits mit Geschenkpapier aussieht wie ein verpacktes Raumschiff.

Wenn ihr das unauffällig verpackte Geschenk also geöffnet habt, erhaltet ihr diesen wunderschönen Hängegleiter, der sich an Star Wars anlehnt.

© Epic Games

Und nicht vergessen: Ihr könnt jeden Tag ein neues Geschenk öffnen. Es lohnt sich also, regelmäßig vorbeizuschauen! Hier gibt es mehr Informationen zum Winterfest:

