Fallout 76 - Kein FOV-Slider, weil das Spiel kaputt gehen würde

Bethesda wird in Fallout 76 definitiv keinen FOV-Slider einbauen. Das erklärte der Entwickler in einer Feedback-Runde auf Reddit. Grund dafür ist wohl die Engine, bei der eine Veränderung des FOV zu schwerwiegenden Problemen führt.

Wer in Fallout 76 auf einen FOV-Slider hofft, der wird erneut enttäuscht: Entwickler Bethesda hat auf Reddit erklärt, dass eine entsprechende Funktion derzeit nicht geplant sei. Als Grund werden technische Limitierungen genannt, die offenbar in Zusammenhang mit der verwendeten Engine stehen.

Seit The Elder Scrolls 5 setzt Bethesda nämlich auf die hauseigene Creation Engine, die für viele als veraltet gilt. Eine neue Engine wird erst mit der Veröffentlichung von Starfield oder The Elder Scrolls 6 erwartet.

Die Änderung der FOV (Field of View, das Sichtfeld eures Charakters) führe zu kaputten Animationen und Clipping-Problemen:

„Wir haben in unseren vorherigen Spielen keine FOV-Slider unterstützt, da bekannt ist, dass viele Animationen zerstört werden und vie Clipping auf dem Bildschirm auftritt. Ihr habt zwar die Möglichkeit, in der Third-Person auf dem PC herauszuzoomen, indem ihr das Mausrad gedrückt haltet und bewegt, aber werdet diese nicht in der First-Person-Ansicht erhalten.“