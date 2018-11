Fallout 76 - Bug verleiht Spieler God-Mode gegen seinen Willen

Ein Spieler erleidet durch einen Bug einen ungewünschten Gottmodus in Fallout 76. Sein Spieler kann dadurch nicht sterben, sogar Atombomben machen dem Charakter nichts aus.

Der berühmte Gottmodus, den es in vielen Spielen via Eingabe eines Cheat-Codes gibt, hat es nun unweigerlich in den neuen Bethesda-Titel Fallout 76 geschafft. Grund für den God-Mode ist allerdings kein Cheat, sondern viel mehr ein Bug. Dieser Bug wirft die Spieler jüngst ohne Vorwarnung in den God-Mode, ganz zum Leidwesen der Betroffenen.

Fallout 76 Spieler lassen Server mit drei Atombomben in die Knie gehen

Gottmodus via Bug in Fallout 76

Wie der Redditor Brogadyn kürzlich zu verstehen gab, tritt in seinem Fall ein Bug auf, der seinen Charakter nach Level 40 unsterblich macht. Er beschwert sich:

''Sie kann sogar eine atomare Explosion im Gesicht überstehen und es macht ihr nichts aus. [...] Es gibt buchstäblich keine Wege, dass sie stirbt, sogar wenn ich es wollte (was ich an diesem Punkt wirklich möchte).''

Sogar in der Todeshöhle von Whitespring erleidet sein Charakter keinen Schaden. Er gibt an, dass er seit dem Auftreten des Fehlers vor einer Woche eher zu langweiligeren Aktivitäten gewechselt ist, um den PvP-Aspekt nicht zu ruinieren.

Er spricht sich abschließend sehr frustriert aus und bittet um Hilfe. Ein Ticket an den Kundendienst von Bethesda hätte er laut Aussagen bereits abgeschickt. Zurück sei jedoch nur eine Standardantwort gekommen. An anderer Stelle in Hinsicht auf Redditor kerfuffle sei Bethesda jedoch darauf aufmerksam geworden, weshalb der Fehler wohl irgendwann behoben werden könnte.

Fallout 76 Käufer darf Spiel nicht zurückgeben, zerstört GameStop-Filiale

Fallout 76 gibt es derzeit übrigens für kostengünstige 29,99 Euro. Falls ihr das Spiel noch nicht besitzt, könnt ihr es unter folgendem Link direkt kaufen.

Hier Fallout 76 kaufen!*