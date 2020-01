Dying Light 2 - Release offiziell verschoben

Es scheint, als stehe der Beginn von 2020 im Zeichen der Verschiebungen. Das könnte sich allerdings als durchaus positiv herausstellen, denn es sieht aus, als hätten Entwickler aus den letzten Jahren gelernt. Zu oft wurden Spiele übereilt veröffentlicht, waren deswegen voller Fehler und fühlten sich unfertig an. Im Zuge dessen verloren die Spieler nach und nach das Vertrauen in die Studios – zurecht, denn wer möchte schon viel Geld für einen Titel ausgeben, der nicht endgültig fertig ist.

Release-Vorschau Neue Spiele im Jahr 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Nichtsdestotrotz ist es schade, wenn ein Release verschoben wird und nachdem es bereits Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers und Cyberpunk 2077 getroffen hatte, folgt jetzt Dying Light 2. Das gab Techland über Twitter bekannt. Das Entwickler-Team benötige wohl mehr Zeit, um alles, was in den bisherigen Trailern gezeigt wurde, anständig umsetzen zu können.

Während wir bei den vorher genannten Titeln wenigstens einen neuen konkreten Release-Termin gestellt bekamen, stehen wir bei „Dying Light 2“ ohne genauere Informationen dar:

„Wir wissen, dass ihr gespannt auf das Spiel wartet und wir möchten genau das liefern, was wir versprochen haben. Wir streben für Dying Light 2 ein Release im Frühling 2020 an, doch leider brauchen wir noch etwas mehr Zeit, um unsere Visionen zu vervollständigen. In den nächsten Monaten werden wir euch weitere Details liefern und werden uns sofort melden, wenn wir neue Informationen haben. Wir entschuldigen uns für diese unerfreuliche Nachricht. Unsere Priorität besteht darin, euch ein Erlebnis zu bieten, das unseren eigenen hohen Ansprüchen und den Erwartungen von euch, unseren Fans, gerecht wird“, so Techland.