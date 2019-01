Dragon Ball Project Z - Action-Rollenspiel offiziell via Trailer vorgestellt

Das neue Action-RPG Dragon Ball Game: Project Z hat nun den ersten Teaser-Trailer spendiert bekommen. Einen ersten Eindruck zur Nacherzählung der Z-Geschichte gibt es nun in audiovisueller Form, allerdings gibt es bislang nur sehr wenig Gameplay.

Bandai Namco hat Dragon Ball Game: Project Z für die PlayStation 4, Xbox One und den PC bestätigt und das Spiel im Trailer offiziell vorgestellt. Das Spiel wird von CyberConnect 2 entwickelt. Eine Version für die Nintendo Switch ist bislang noch nicht in Aussicht.

Bereits vor rund zwei Wochen gab es die erste Meldung zu Dragon Ball Project Z, in der Bandai ein ganz neues Dragon Ball-Spiel für 2019 angekündigt hat. Mehr als die Info, dass es sich hierbei um ein Action-RPG handelt, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Doch nun ist das Überraschungspaket geöffnet worden.

Neues Action-RPG zu Dragon Ball

Bei Dragon Ball: Project Z handelt es sich um eine "Nacherzählung der Originalstory von Z". Einige Charaktere sieht man schon jetzt im Trailer und es kommt zu hitzigen Gefechten, die wir bereits aus dem Manga und Anime kennen.

Ansonsten gibt es lediglich zu sehen, wie Goku durch einige Ortschaften wie der Capsule Corp. oder dem Kame-Haus läuft. Auch ein Waldareal ist zu sehen, das ein wenig an das neue Open-World-Spiel vom Anime-Bruder One Piece mit Monkey D. Ruffy in der Hauptrolle erinnert. One Piece: World Seeker bietet eine allumfassende, offene Welt. Wie es sich im neuen Dragon Ball Project Z verhält, wird sich erst noch zeigen müssen.

Der Teaser-Trailer, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben, scheint bei der Community recht gut anzukommen. Bei rund 800.000 Klicks gibt es satte 50.000 Likes. Die Fans des Franchises scheinen gespannt auf das Action-RPG zu sein.

An anderer Stelle wurden heute die neuen Kämpfer angekündigt, die im FighterZ Pass 2 für Dragon Ball FighterZ erscheinen werden:

Dragon Ball FighterZ Neue Kämpfer vorgestellt: Broly (DBS), Gogeta (SSGSS), Jiren und Videl in Season 2