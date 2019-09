DOOM Eternal - Dieser Wodka könnte direkt aus der Hölle kommen

„Mit Videospielen zapfen wir eines der weltweit beliebtesten Hobbys an, um eine einmalige Spirituosen-Spezialität zu kreieren. DOOM Eternal ist eine Welt von Flammen und Dämonen, wie eine Barbecue-Grube voller Action – eine ganz besondere Inspirationsquelle für einen geräucherten Bone Vodka.“

Diese limitierte Bone-Vodka Edition zeichnet sich vor allem durch die Verwendung von Rinderknochen aus, die von der Metzgerei The Ginger Pig geliefert werden. Die Knochen werden geröstet und geräuchert und das Mark anschließend mit Getreidealkohol versetzt. Offiziell wird der Wodka wie folgt beschrieben:

Ab Ende November werden wir in DOOM Eternal die Hölle erneut brennen sehen. Passend zum Release des Dämonen-Shooters bekommen wir sogar ein passendes Getränk.

