The Division 2 - Eine verbuggte Treppe hält die Community in Atem

„The Division 2“ ist ein großer Wurf für Ubisoft geworden. Viele Spieler sind von der Fortsetzung begeistert. Dennoch gibt es einen Fehler, den alle Spieler gleichermaßen als Dorn im Auge empfinden.

Wer aktuell The Division 2 zockt, könnte das Opfer einer verbuggten Konstruktion am Ivy-Tunnel werden. Wie zahlreiche Gamer auf Reddit und Co. berichten, gibt es dort eine seltsame Platte oder Tür - so genau kann das wirklich niemand sagen - die eine Treppe blockiert. Eine Blockade, die schnell mit dem Tod enden kann.

Denn der Tunnel ist nicht nur ein Engpass von „The Division 2“, sondern dient einer der Fraktionen auch noch als Kontrollpunkt. Heißt: Ihr müsst dort zahlreiche starke Feinde erledigen, um ihn freizuschalten. Blöd nur, wenn die besonders aggressiven Gegner euch mit Vorschlaghämmern jagen und ihr plötzlich an dieser vermaledeiten Tür hängen bleibt.

Einige User haben diesen Fehler schon als liebenswürdig abgestempelt. So wie einst die seltsamen Türen von „The Division 1“. Damals tauchten zufällig Türen in der Spielwelt auf, die keine Funktion hatten, außer Spieler in ihrem Vorankommen zu hindern. Bislang hat sich Ubisoft zwar noch nicht zu dem Konstrukt in „The Division 2“ geäußert, aber wir gehen davon aus, dass der Weg über die Treppe bald wieder frei ist.