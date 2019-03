The Division 2 - MMO-Shooter zeigt sich im Launch-Trailer

Nur noch wenige Tage müssen wir uns gedulden, bis wir in Ubisofts MMO-Shooter The Division 2 in den Kampf um Washington D.C. eingreifen können. Bereits in der kommenden Woche schlüpfen wir erneut in die Haut eines Agenten, um in der US-Hauptstadt den Zerfall der Gesellschaft aufzuhalten. Zur Einstimmung haben die Verantwortlichen jetzt den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

Knapp drei Jahre nach dem ersten Serienteil erscheint mit The Division 2 von Ubisoft in der kommenden Woche endlich die langersehnte Fortsetzung. Um euch auf die nahende Veröffentlichung einzustimmen, haben die Verantwortlichen schon jetzt den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.

The Division 2 Das sind die kostenlosen Inhalte im ersten Jahr

Der Kampf um Washington D.C. beginnt

„The Division 2“ spielt sieben Monate nach den Ereignissen des Vorgängers, in dem der Ausbruch eines tödlichen Virus in New York City den Zusammenbruch der Gesellschaft herausbeschwor. Diesmal reisen wir in die US-Hauptstadt Washington D.C., in der uns das Spiel mit neuen Feinden und Gefahren konfrontiert.

Die Veteranen der Division sind die letzte Hoffnung, den endgültigen Zerfall doch noch abzuwenden und die Gefahr durch rivalisierende Fraktionen einzudämmen. Während „The Division 2“ aus spielerischer Sicht den Grundmechaniken des Erstlings treu bleibt, versprechen die Entwickler vor allem für das Endgame viele neue Inhalte, darunter die Dark Zones, Raids und klassische PvP-Spielmodi.

Außerdem dürfen wir uns über umfangreiche Clan-Funktionen und abwechslungsreiche Spezialisierungen auf Maximalstufe 30 freuen. Auch die Story soll im Endgame weiter vorangetrieben werden, während die Söldnerorganisation Black Tusk versucht, die Kontrolle über die Stadt zu erlangen.

The Division 2 Alles Infos und Videos zum MMO-Shooter

Alle Infos zum Third-Person-Shooter mit MMO-Elementen findet ihr in unserer großen Übersicht. Erscheinen wird „The Division 2“ am 15. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One, Käufer der Sammlereditionen dürfen sogar bereits drei Tage früher loslegen.