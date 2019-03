The Division 2 - Ingame-Poster deuten auf Rückkehr nach New York

Die Gerüchteküche ist fleißig am Brodeln. Wird „The Division 2“ eine Episode erhalten, in der es zurück nach New York geht? Die Community ist da auf eine Ingame-Sichtung gestoßen, die das bestätigen könnte.

Ubisoft hat bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass The Division 2 innerhalb des ersten Jahres in drei Episoden aufgeteilt wird, in denen wir Neues erwarten dürfen. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Spieler eines Tages nach New York zurückkehren werden.

Zurück nach New York?

Im Detail kennen wir bereits zwei Namen, die sich auf die Erweiterungen beziehen. Wir werden also mit „DC: Outskirts Expeditions“ und „Pentagon: The Last Castle“ konfrontiert. Der Name der dritten Episode sollte bislang ein Geheimnis bleiben.

Doch die Spieler sind auf einige Poster im Spiel aufmerksam geworden, die auf New York deuten. Könnte es sich hierbei um die dritte Episode handeln? Einige gehen nun davon aus, dass es sich hierbei um einen versteckten Hinweis handelt. Es ist ein Poster gemeint, dass der Redditor WillyPete bereitgestellt hat. Nachfolgend sehen wir ein Bild vom Twitter-User fryingpandroid, hier ist der Hinweis bestmöglich zu sehen:

© Twitter fryingpandroid/ via The Division 2 von Ubisoft

Wichtig sei hierbei, dass es mit der Aufschrift „NYC After Dark“ daherkommt, was gut und gerne als „NYC: After Dark“ interpretiert werden könnte und somit durchaus auf die Namen der ersten beiden Episoden rückschließen lässt. Außerdem finden wir die Aufschrift „eine Rückkehr zum Big Apple im Januar“, was mit dem Release-Zeitraum der dritten Episode zusammenpasst.

Das nächste große Inhaltsupdate folgt dann vorerst in der kommenden Woche. Damit findet der heroische Weltrang 5 Einzug ins Spiel, während wöchentliche Invasionen freigeschaltet werden.

Und was ihr von „The Division 2“ erwarten dürft, lest ihr nachfolgend in unserem Test:

