The Division 2 - Gibt es zwei geheime Fraktionen im Spiel?

The Division 2 hat versteckte Fraktionen im Gepäck. Normalerweise kämpft ihr im Laufe der Kampagne und des Endgames gegen insgesamt vier Gruppierungen. Die Hyenas sind chaotische Anarchisten, die euch mit allerlei improvisierten Waffen an den Kragen wollen, während die Outcasts eher Fanatiker sind, die die Endzeit herbeisehnen.

The Division 2 Heroischer Schwierigkeitsgrad, Weltrang 5 und wöchentliche Invasionen erscheinen nächste Woche

Das Angebot komplettieren dann noch die ehemaligen Agents der True Sons sowie die geheimnisvolle Privatarmee der Black Tusk. Doch nun haben Spieler gleich zwei weitere Gruppierungen in „The Division 2“ entdecken können. Die Ambusher und die Underground.

Die Ambusher sind an der Oberfläche von D.C. aktiv und konzentrieren sich - im Vergleich zu den anderen Fraktionen - eher auf primitive Bewaffnungen. Kompositbögen sowie Schilde aus Deckeln der Mülltonnen führen sie im Gepäck. Zudem rotten sie sich in großen Gruppen zusammen und wollen euch mit ihrer schieren Anzahl überwältigen. Wegen ihrer Ausrüstung werden sie auch als LARP-Fraktion (Live Action Roleplay) bezeichnet.

Quelle: SekondSpark - Youtube

Im Gegensatz dazu verstecken sich die Underground in den Kanälen unter der Stadt. Zu den Gegnertypen zählen hier Feinde mit Sturmgewehren oder vergifteten Klingen, die euch tatsächlich auch Giftschaden zufügen. Der Tank dieser Gruppierung hat dann sogar eine Kettensäge im Anschlag, die mit wenigen Treffern zum Ende in „The Division 2“ führen kann. Einige behaupten sogar, dass es sich hierbei um eine Kannibalenfraktion handeln würde.

So... this @TheDivisionGame 2 Underground faction is creepy. I also love the detail of the enemies checking your body after you die. Humm... 🤔#TheDivision2 #Humm pic.twitter.com/A65PAm9H7W