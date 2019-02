The Division 2 - Alle Infos zu der Open Demo, Preload und neuer Trailer veröffentlicht

Am kommenden Wochenende beginnt die offene Demo zu Ubisoft Online-Shooter The Division 2. Alle Infos und Termine haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Ubisoft hat ein neues Video veröffentlicht, das noch einmal auf den Beginn der in Kürze stattfindenden Open Beta von The Division 2 hinweisen soll. Die Open Beta läuft vom 01. März bis zum 05. März auf PS4, Xbox One und PC.

Die Konsolen-Version für PS4 und Xbox One könnt ihr im jeweiligen Store herunterladen. Außerdem müsst ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold abschließen, damit ihr den Titel online spielen könnt. Solltet ihr auf dem PC spielen, ladet ihr euch das Spiel über den Ubisoft-Launcher Uplay herunter. Ähnlich wie bei der Private Beta von The Division 2 wird es wieder einen Preload geben, der am 28. Februar beginnt.

Inhalte der Open Beta

In der Open Beta erwarten Spieler unter anderem drei Hauptmissionen und fünf Nebenmissionen. Außerdem dürft ihr einen Blick in die Dark Zone und die Endgame-Inhalte riskieren. Hier werdet ihr das Gameplay von The Division 2 auf der Stufe 30 erleben und neue Spezialisierungen für den Überlebensspezialisten, Scharfschützen oder Zerstörungsexperten freischalten.

Die Private Beta zu The Division 2 bietet euch die folgenden Inhalte:

"In der Private Beta können die Spieler einen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie in Tom Clancy's The Division 2 erwartet. Nachdem sie ihre Operationsbasis im Weißen Haus eingerichtet haben, können sich die Agenten in ein verändertes Washington D.C. wagen und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten freisetzen. Dabei können sie auf einen Levelcap von sieben aufsteigen und den östlichen Teil der offenen Welt mit den folgenden Inhalten entdecken:"

Zwei Hauptmissionen, zugänglich im Story-, Normal- und Hard-Modus

Fünf Nebenmissionen und zusätzliche Aktivitäten in der offenen Welt

Einzigartiges PvPvE-Gameplay in einer der drei neuen Dark Zones

Organisiertes PvP-Gameplay in einem Konflikt-Modus, Gefecht.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PS4, Xbox One und PC.