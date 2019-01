The Division 2 - Alle Infos und Inhalte der Private Beta

In der kommenden Woche startet die Private Beta zu dem Online-Shooter The Division 2. Wir verraten euch die genauen Termine sowie die enthaltenen Inhalte der Testversion.

Als Vorbesteller von Ubisofts The Division 2 erhaltet in Kürze Zugang zu der Private Beta des Online-Shooters. Darin dürft ihr euch in insgesamt zwei Hauptmissionen und fünf Nebenaufträge stürzen. Außerdem könnt ihr einen ersten Blick in die Dark Zones werfen.

Die Termine der Private Beta

Die Private Beta beginnt am 07. Februar 2019 um 10 Uhr und endet am 11. Februar um 10 Uhr. Ihr habt also einige Tage Zeit, um euch den Titel schon einmal genauer anzuschauen. Damit ihr pünktlich beginnen könnt, dürft ihr die Testversion bereits am 06. Februar herunterladen. Solltet ihr den Titel hingegen nicht vorbestellt haben, aber trotzdem gerne einen ersten Blick in den Online-Shooter werfen möchten, könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite von The Division 2 anmelden und mit ein wenig Glück einen Beta-Key zu dem Spiel ergattern.

Die Private Beta zu The Division 2 bietet euch die folgenden Inhalte:

"In der Private Beta können die Spieler einen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie in Tom Clancy's The Division 2 erwartet. Nachdem sie ihre Operationsbasis im Weißen Haus eingerichtet haben, können sich die Agenten in ein verändertes Washington D.C. wagen und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten freisetzen. Dabei können sie auf einen Levelcap von sieben aufsteigen und den östlichen Teil der offenen Welt mit den folgenden Inhalten entdecken:"

Zwei Hauptmissionen, zugänglich im Story-, Normal- und Hard-Modus

Fünf Nebenmissionen und zusätzliche Aktivitäten in der offenen Welt

Einzigartiges PvPvE-Gameplay in einer der drei neuen Dark Zones

Organisiertes PvP-Gameplay in einem Konflikt-Modus, Gefecht.

Außerdem erhaltet ihr ab Freitag, den 08. Februar um 17 Uhr die Möglichkeit, mit einer Invaded-Mission einen ersten Blick in die Endgame-Inhalte zu werfen. Ihr werdet das Gameplay von The Division 2 auf der Stufe 30 erleben und brandneue Spezialisierungen für den Überlebensspezialisten, Scharfschützen oder Zerstörungsexperten freischalten.

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PS4,Xbox One und PC.