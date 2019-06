Disney - Der König der Löwen: Neuer Trailer zeigt Beyoncé als Löwin in Action

Der neue Trailer zum Live-Action-Remake von Disneys „Der König der Löwen“ zeigt uns im neuen Trailer erstmals eine sprechende Löwen mit der Stimme von Weltstar Beyoncé.

In weniger als zwei Monaten ist es soweit. Dann kommt das Live-Action-Remake zu Disneys „Der König der Löwen“ in die Kinos. Die Marketingkampagne zu dem kommenden Film fokussierte sich bisher eher auf die beeindruckenden Effekte des Films, doch ein neuer Trailer zeigt jetzt erstmals Sängerin Beyoncé in ihrer Motion-Capture-Rolle als Löwin Nala.

Disney Aladdin: Realverfilmung erobert die Kinokassen und begeistert die Zuschauer!

„All the single lions, now put your hands up!“

Dass Disneys Neuverfilmung zu „Der König der Löwen“ visuell beeindruckend wird, davon müssen die Zuschauer nicht mehr überzeugt werden. Regisseur Jon Favreau bewies uns schon 2016 mit der Neuadaption des „Dschungelbuch“, dass Motion-Capture die Realisierung von lebensechten Tieren mittlerweile makellos hinbekommt.

Somit setzt Disney auf einen starbesetzten Voice-Cast und engagiert in der englischen Fassung nicht nur die Originalstimme des Mufassa (James Earl-Jones), sondern auch Donald Glover („Star Wars: A Solo Story“) als Simba, Chiwetel Ejiofor („Doctor Strange“) als Scar, Billy Eichner („Billy on the Street“) als Timon, Seth Rogen („Superbad“) als Pumbaa und Weltstar Beyoncé Knowless als Nala. Letztere ist nun erstmals in einem neuen Trailer als Löwinn Nala zu sehen und zu hören.

Disney Onward: Erster Teaser zum neuen Pixar-Film mit Chris Pratt und Tom Holland erschienen

Doch werden wir nicht nur Beyoncés Stimme in der Neuverfilmung zu hören bekommen, auch arbeitete die Sängerin zusammen mit Elton John, der schon 1994 die Lieder zum Zeichentrick-Klassiker schrieb, an neuen Songs. Diese werden mit der Hilfe von Disney-Urgestein und Musikerlegende Tim Rice produziert.

Freut ihr auf auf die Live-Action-Remake von „Der König der Löwen"? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!