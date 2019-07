Disney - Arielle - Die Meerjungfrau: Halle Bailey wird Hauptrolle spielen

Endlich wissen wir mehr. Nach einigen Gerüchten und semi-bestätigten Casting-Entwicklungen zur kommenden Realverfilmung von „Arielle - Die Meerjungfrau“, ist die Hauptrolle von Disney endlich besetzt worden. Die Sängerin Halle Bailey wird in die Rolle der jungen Arielle schlüpfen. Viele Fans sind begeistert, einige jedoch umso weniger. Was die wenigsten dabei wissen ist, dass das Casting von Bailey der Disney-Vorlage mehr entspricht, als man vermuten mag ...

Mit der Verkündigung, dass eine afroamerikanische Schauspielerin in die Rolle der Arielle schlüpfen wird, kam es natürlich direkt zu einer Meinungsverschiedenheit im Internet. Manche finden die Rolle müsste getreu mit einem weißen, rothaarigen Mädchen besetzt werden, während andere glücklich sind, endlich eine Live-Action-Prinzessin mit Baileys Hautfarbe zu sehen. Dabei ist Disneys Entscheidung mehr als gut begründet.

Die Vorlage des Märchens von Hans Christian Anderson spielt zwar in Dänemark, wurde 1989 von Disney aber bewusst in die Karibik verlegt. Im Original hat die Krabbe Sebastian zum Beispiel einen jamaikanischen Akzent, während das Schloss von Prinz Eric ebenfalls karibischer Architektur ähnelt. Schon 1989 kam eine Kontroverse auf, warum die Hauptrolle der Arielle überhaupt weiß sei. Somit ist Disneys Handeln, eine schwarze Schauspielerin zu engagieren, nicht wirklich überraschend und korrigiert somit die Vorlage.

In einem Statement zum Casting von Bailey äußerten sich die Sprecher von Disney wie folgt:

Doch die Reaktionen im Netz sind gespalten. Während Zendaya, die lange in den Gerüchten für die Rolle der Arielle aufkam, Halle Bailey auf Twitter gratulierte, sind einige Fans sichtlich unzufrieden. Neben der Enttäuschung einiger Zuschauer über das Abweichen des Originals reagieren einige Internet-User sogar rassistisch. Doch die positiven Reaktionen überwiegen, einige davon könnt ihr hier sehen:

