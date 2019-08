Disney - Aladdin: Fortsetzung des Live-Action-Films möglicherweise in Planung

Disneys „Aladdin“-Verfilmung war ein voller Erfolg für das Studio. Der Produzent des Filmes sieht somit die Möglichkeit einer Fortsetzung als realistisch an.

Die Welle der Live-Action-Verfilmungen von Disneys Animations-Klassikern gefällt nicht jedem. Was sich in vielen Kritiken von Zuschauern und Kritikern oftmals negativ äußert, spiegelt sich jedoch an den Kinokassen ganz anders wieder. So war auch Disneys „Aladdin“ ein großer Erfolg, was eine Fortsetzung in naher Zukunft nicht ausschließen dürfte.

Disney Plus Diese Filme und Serien werden ab Tag 1 verfügbar sein

Aladdin 2

Mit über 1 Milliarde US-Dollar weltweit an den Kinokassen war Disneys Realverfilmung von „Aladdin“ für das Studio ein voller Erfolg und ist momentan sogar einer der meistgeschauten Filme des Jahres. Zwar wurde die schauspielerische Leistung von Will Smith (Dschinni), Naomi Scott (Princzessin Jasmine) und Mena Massoud (Aladdin) betont, doch waren Zuschauer vor allem mit der Regie von Guy Ritchie und den großen Veränderungen hinsichtlich der Figur Jafar (gespielt von Marwan Kenzari) unzufrieden.

Da Disney mit den Zahlen aber sehr zufrieden sein dürfte, kann eine Fortsetzung definitiv nicht ausgeschlossen werden. Das sieht auch Produzent Dan Lin so, der einem Sequel positiv gegenübersteht und derzeitige Verhandlungen in einem Interview mit ScreenRant bestätigte:

„Als wir anfingen, wollten wir sicherlich den besten Film zeigen und die Zuschauer entscheiden lassen, ob sie mehr sehen wollen. Und ich würde sagen, der Großteil der Zuschauer will mehr sehen. Sie haben den Film mehrere Male geschaut. Wir haben einige Fan-Briefe bekommen von Menschen, die ihre Familie und Freunde erneut ins Kino mitgenommen haben. Wir glauben also, es gibt noch einiges mehr zu erzählen. Wir werden die Fortsetzung genau so handhaben wie das Original und nicht exakt kopieren, was es schon gibt. [...] Um jetzt nicht zu viel vorweg zu nehmen, wir sind sicherlich dabei zu untersuchen, wohin wir noch mit dem Franchise gehen können.“

Disney Der König der Löwen ist erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten

Zwei Fortsetzungen zum original Animationsfilm gibt es bereits. Damals nur auf VHS-Kassette veröffentlicht, waren „Jafars Rückkehr“ und „Aladdin: König der Diebe“ aber nicht ganz so erfolgreich wie der Vorgänger. Laut Produzent Dan Lin soll die Fortsetzung nicht unbedingt diesen Storylines folgen.

Würdet ihr gerne eine Fortsetzung zu „Aladdin“ sehen? Wenn ja, welche Geschichte soll eurer Meinung nach erzählt werden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!